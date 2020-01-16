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, son 16 turu ilk maçında 'u konuk ediyor. Yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk maçına çıkacak olan bordo mavililer 5. turda 1. Lig ekibi Altay'ı saf dışı bırakırken Denizlispor, bir diğer TFF 1. Lig ekibi Altınordu'yu turnuva dışına itmişti. 20.30'da başlayacak karşılaşmayı sabahspor.com'dan canlı izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.1.2020 18:31 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 18:37 ABONE OL
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'u konuk ediyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor, Denizlispor'u konuk ediyor. 20.30'da başlayacak ve Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Erdem Bayık yapacak. Müsabaka A Spor ve sabahspor.com'dan canlı yayınlanacak.

Trabzonspor'da karşılaşma öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Transfer görüşmeleri için izin verilen Donis Avdijaj da kadroda yer almayacak. Sakatlıklarının ardından bireysel olarak çalışmalar yapan Filip Novak, Uğurcan Çakır ile Daniel Sturridge'in de forma giymesi beklenmiyor.

Hüseyin Çimşir ilk kez

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir, teknik direktör olarak ilk resmi karşılaşmasına çıkacak. Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen 40 yaşındaki Hüseyin Çimşir, 12 yaşında altyapıyla kapısından girdiği bordo-mavili takımın bu kez başında olacak.

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'u konuk ediyor
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