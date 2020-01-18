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Diagne ortada kaldı!

’ün kadro dışı bıraktığı 28 yaşındaki oyuncu boşta kaldı. İstanbul’a gelen Senegalli, Andone İngiltere’ye giderse yeniden ’a dönebilir

Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
Diagne ortada kaldı!

Sezon başında Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne ortada kaldı! Senegalli golcü, teknik direktörü Clement ile tartışıp takım arkadaşları ile de arası bozulunca kapı dışarı edildi. Belçika ekibi, sözleşmesinin mali şartlarını yerine getirme pahasına oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Diagne, Avrupa'da üçüncü bir takımda forma giyemezken, Asya ülkelerinden de istenen teklifler henüz gelmedi. Sarı-kırmızılıların kadrosunda yabancı oyuncu fazlalığı olması nedeniyle şimdilik kadroya dahil edilemeyen 28 yaşındaki oyuncu, Andone'nin ayrılması halinde takıma dahil edilmesi de planlar arasında.

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Diagne ortada kaldı!
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