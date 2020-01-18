Sezon başında Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne ortada kaldı! Senegalli golcü, teknik direktörü Clement ile tartışıp takım arkadaşları ile de arası bozulunca kapı dışarı edildi. Belçika ekibi, sözleşmesinin mali şartlarını yerine getirme pahasına oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Diagne, Avrupa'da üçüncü bir takımda forma giyemezken, Asya ülkelerinden de istenen teklifler henüz gelmedi. Sarı-kırmızılıların kadrosunda yabancı oyuncu fazlalığı olması nedeniyle şimdilik kadroya dahil edilemeyen 28 yaşındaki oyuncu, Andone'nin ayrılması halinde takıma dahil edilmesi de planlar arasında.

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