Celta Vigo resmen duyurdu! Emre Mor Galatasaray'da kalacak mı?

Sezona üst üste üçüncü galibiyet parolasıyla başlayan ancak beklenenin çok altında bir grafik çizen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da bir yandan stoper transferi için yoğun mesai harcanırken, bir yandan da iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.