Celta Vigo resmen duyurdu! Emre Mor Galatasaray'da kalacak mı?

Galatasaray'a sezon başında İspanya la Liga ekiplerinden Celta Cigo'dan gelen Emre Mor'un geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında büyük bir hayal kırıklığına neden olan Emre Mor'un takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Galatasaray'da toplamda 17 maça çıkan genç futbolcunun geleceği ile ilgili flaş açıklama geldi. Celta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres Emre Mor'la ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Giriş Tarihi: 17.01.2020
22:59
Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
23:02
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