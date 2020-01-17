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  • Celta Vigo resmen duyurdu! Emre Mor Galatasaray'da kalacak mı?

resmen duyurdu! 'da kalacak mı?

Galatasaray'a sezon başında İspanya la Liga ekiplerinden Celta Cigo'dan gelen Emre Mor'un geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında büyük bir hayal kırıklığına neden olan Emre Mor'un takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Galatasaray'da toplamda 17 maça çıkan genç futbolcunun geleceği ile ilgili flaş açıklama geldi. Celta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres Emre Mor'la ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 17.01.2020 22:59 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 23:02
Celta Vigo resmen duyurdu! Emre Mor Galatasaray'da kalacak mı?

Sezona üst üste üçüncü galibiyet parolasıyla başlayan ancak beklenenin çok altında bir grafik çizen 'da çalışmaları sürüyor. Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da bir yandan stoper transferi için yoğun mesai harcanırken, bir yandan da iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Celta Vigo resmen duyurdu! Emre Mor Galatasaray'da kalacak mı?

Sezon başında büyük umutlarla kadroya dahil edilen ancak performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan 'un takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. 1 yıllığına kiralık olarak takıma katılan Mor'un geleceğiyle alakalı Sportif Direktörü Felipe Minambres'ten flaş açıklamalar geldi.

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Celta Vigo resmen duyurdu! Emre Mor Galatasaray'da kalacak mı?

İspanyol basınına konuşan Minambres, "'dan kimse beni aramadı. hala Galatasaray'da ve orada antrenmanlara çıkıyor. Çok fazla forma giyemediği doğru. Ancak Emre Mor'un durumuyla ilgili Galatasaray'dan bize hiç talep gelmedi."

Celta Vigo resmen duyurdu! Emre Mor Galatasaray'da kalacak mı?

" döneminin bitmesine 15 gün kaldı ve ne olacağını bilmiyorum. 'den ilgi çekici teklif varsa bilmiyorum. 'un hakları şu anda 'da." diye konuştu.

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