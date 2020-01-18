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’ye ‘Max’imum teklif bekleniyor

nerbahçe'de Comolli'nin istifasının ardından transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken taraftarı şoke edecek bir karar alındı. Sportif direktör Damien Comolli ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde tüm yetki yönetime ve teknik heyete verilmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından acil durum toplantısı yapan Fenerbahçeli kurmaylar 'yi satma kararı aldı. ’nin yıldızına Arap Yarımadası’ndan teklifler var! 5 milyon Euro’luk öneriyi az bulan yönetim, 7-8 milyon Euro bonservis istiyor.

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
Max Kruse’ye ‘Max’imum teklif bekleniyor

Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak transfer ettiği Alman futbolcu Max Kruse'ye Arap Yarımadası'ndan teklifler olduğu bildirildi.
Kruse'ye gelen teklifin 5 milyon Euro civarında olduğu, yönetimin bu bedelin artırılmasını istediği öğrenildi. Alman futbolcu için istenen rakamlara çıkılmazsa satışa izin verilmeyecek. Ancak 7-8 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde yönetim, ayrılığına sıcak bakacak.

MİHA ZAJC İÇİN DE 4 MİLYON EURO
Miha Zajc için Brescia'dan istenen bedel 4 milyon Euro. İtalyan kulübü henüz bu seviyeye çıkmazken bu rakamın altına oyuncu bırakılmayacak. Öte yandan Jailson'un bonservis bedeli 10 milyon Euro olarak belirlendi. Yanal'ın raporu doğrultusunda takımda kalması istenen Jailson, astronomik bir teklif gelmemesi halinde satılmayacak.

Damien Comolli'den Fenerbahçe açıklaması

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Max Kruse’ye ‘Max’imum teklif bekleniyor
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