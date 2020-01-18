Max Kruse’ye ‘Max’imum teklif bekleniyor

Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak transfer ettiği Alman futbolcu Max Kruse'ye Arap Yarımadası'ndan teklifler olduğu bildirildi.

Kruse'ye gelen teklifin 5 milyon Euro civarında olduğu, yönetimin bu bedelin artırılmasını istediği öğrenildi. Alman futbolcu için istenen rakamlara çıkılmazsa satışa izin verilmeyecek. Ancak 7-8 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde yönetim, ayrılığına sıcak bakacak.



MİHA ZAJC İÇİN DE 4 MİLYON EURO

Miha Zajc için Brescia'dan istenen bedel 4 milyon Euro. İtalyan kulübü henüz bu seviyeye çıkmazken bu rakamın altına oyuncu bırakılmayacak. Öte yandan Jailson'un bonservis bedeli 10 milyon Euro olarak belirlendi. Yanal'ın raporu doğrultusunda takımda kalması istenen Jailson, astronomik bir teklif gelmemesi halinde satılmayacak.

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