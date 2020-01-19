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MAÇ SONUCU 0 - 3

'in 18'inci haftasında ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı İzmir temsilcisi 3-0'lık skorla kazandı. Göztepe'ye galibiyeti getiren goller; Halil Akbunar, ve Soner Aydoğdu'dan geldi. Antalyaspor'da Diego kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Göztepe bu galibiyetle puanını 26'ya çıkarırken Antalyaspor 14 puanda kaldı. Göztepe gelecek hafta sahasında 'ı konuk edecek. Antalyaspor ise deplasmanda Denizlispor'a konuk olacak.

Giriş Tarihi: 19.1.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 19.1.2020 15:29 ABONE OL
MAÇ SONUCU Antalyaspor 0 - 3 Göztepe

Ayrıntılar geliyor...

MAÇTAN DAKİKALAR:

4. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahası sağ çaprazından Halil Akbunar'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

11. dakikada Leschuk'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Doğukan'ın sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıktı.

16. dakikada Soner Aydoğdu'nun sol çaprazdan ortasına altı pas içerisinde topa dokunan Halil Akbunar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

36. dakikada sağ kanattan Halil Akbunar'ın yerden pasında ceza ahası içinde Serdar Gürler'in şutu kaleci Boffin'den sekti. Topu tekrar önünde bulan Serdar Gürler, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

45+3. dakikada Napoleoni'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Soner Aydoğdu meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3

İkinci yarının ayrıntıları geliyor...

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MAÇ SONUCU Antalyaspor 0 - 3 Göztepe
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