Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısında sahasında Denizlispor'u 2-1'lik skorla mağlup ederken, gösterlen performans taraftarlar tarafından beğenilmemişti. Aslan'ın 3 yıldızı bu karşılaşmanın ardından soluğu gece kulübünde aldı.

Gece kulübünden saat sabaha karşı 05.30'da ayrılan 3 yıldızı Takvim Gazetesi muhabiri Doğan Savaş görüntüledi. Mario Lemina ve Ömer Bayram, kendilerini çeken Doğan Savaş'ı darp edip kamerasına el koydu. İkilinin yanında Jimmy Durmaz'ın da olduğu belirtildi.

Muhabir Doğan Savaş, Galatasaraylı iki yıldız Mario Lemina ve Ömer Bayram'dan şikayetçi oldu.