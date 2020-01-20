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Galatasaraylı ve 'ın skandal gecesi!

'in 18. haftasında evinde Denizlispor'u 2-1'lik skorla mağlup eden 'da, üç yıldız futbolcu soluğu gece kulübünde aldı. Saat 05.30 sularında mekandan ayrılan ve , kendilerini görüntüleyen muhabiri 'ın kamerasına el koydular. Savaş, iki futbolcudan şikayetçi oldu. Olayda Jimmy Durmaz'ın da olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 20.1.2020 17:26 ABONE OL
Galatasaraylı Mario Lemina ve Ömer Bayram'ın skandal gecesi!

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısında sahasında Denizlispor'u 2-1'lik skorla mağlup ederken, gösterlen performans taraftarlar tarafından beğenilmemişti. Aslan'ın 3 yıldızı bu karşılaşmanın ardından soluğu gece kulübünde aldı.

Gece kulübünden saat sabaha karşı 05.30'da ayrılan 3 yıldızı Takvim Gazetesi muhabiri Doğan Savaş görüntüledi. Mario Lemina ve Ömer Bayram, kendilerini çeken Doğan Savaş'ı darp edip kamerasına el koydu. İkilinin yanında Jimmy Durmaz'ın da olduğu belirtildi.

Muhabir Doğan Savaş, Galatasaraylı iki yıldız Mario Lemina ve Ömer Bayram'dan şikayetçi oldu.

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Galatasaraylı Mario Lemina ve Ömer Bayram'ın skandal gecesi!
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