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Son dakika: 'dan KAP'a bildirimi

Son dakika haberi... , 24 yaşındaki sol bek 'in sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. KAP'a yapılan bildirimde Taşdemir'in 2020-2021 sezonu için 2 milyon 200 bin TL ücret alacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: 22.1.2020 19:04 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 19:10 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'dan KAP'a Emre Taşdemir bildirimi

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki sol bek Emre Taşdemir'in sözleşmesinin 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Taşdemir gelecek sezon 2 milyon 200 bin TL ücret kazanacak.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Buna göre, futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Taşdemir, sarı kırmızılı formayla çıktığı 17 maçta 3 asist yaptı.

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Son dakika: Galatasaray'dan KAP'a Emre Taşdemir bildirimi
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