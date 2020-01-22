Son dakika: Galatasaray'dan KAP'a Emre Taşdemir bildirimi

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki sol bek Emre Taşdemir'in sözleşmesinin 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Taşdemir gelecek sezon 2 milyon 200 bin TL ücret kazanacak.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Buna göre, futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Taşdemir, sarı kırmızılı formayla çıktığı 17 maçta 3 asist yaptı.