Podolski'den sonra Jahovic... Antalyaspor Adis Jahovic transferini resmen açıkladı!

Adis Jahovic ülkemizde ilk olarak Göztepe forması giymişti. Göztepe'de PTT 1. Lig'te forma giydikten sonra Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren ekibin önemli yıldızlarından olay Jahovic, daha sonra Konyaspor'a transfer olmuştu. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Yeni Malatyaspor'a transfer olan Adis Jahovic 1.5 senelik Malatya defterini kapattı ve Antalyaspor'a transfer oldu.

ANTALYASPOR'UN YENİ TRANSFERİ ADİS JAHOVİC KİMDİR?

Devre arası transfer sezonunun en hızlı takımları arasında yer alan Antalyaspor, Kasımpaşa'dan Veysel Sarı, Rusya'dan Kudryashov, Geno'dan Sinan Gümüş ve Japonya'dan Lukas Podolski'yi renklerine bağlamıştı. Akdeniz temsilcisi son olarak Adis Jahovic'i transfer etti.

18 Mart 1987'de Skopje şehrinde doğan Jahovic, 1.91 boyunda. 33 yaşındaki yıldız isim 14 kere milli takım forması giydi ve 3 gol attı. Jahovic'in daha önce forma giydiği takımlar ise şu şekilde;

Velez Mostar, Zeljeznicar, Sarajevo, Wil 1900, Zürich, Vorskla, Rijeka, Samara, Göztepe, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor.