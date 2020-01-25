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skandalı itiraf etti

’ye gösterdiği kırmızı kartla Türkiye’yi sarsan hatasını kabul etti. 'un kupadan elenmesine yol açabilecek bir skandala imza atan Şansalan maçın ardından bordo-mavili yöneticilere, "Hatalı karar verdim. Çok üzgünüm" itirafında bulundu

YUNUS EMRE SEL Futbol
Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Ali Şansalan skandalı itiraf etti
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'u penaltılarla eleyerek, çeyrek finale kaldığı maçın en önemli anı hiç kuşkusuz uzatma dakikalarında Nwakaeme'nin gördüğü kırmızı karttı. Hakem Ali Şansalan, Denizlisporlu Lopes'in çelmesiyle yerde kalan Nwakaeme serbest atış kullanmayı beklerken sarı kart görünce tepki gösterip, ikinci sarı karttan oyun dışı kalmıştı.



KORİDORDA İTİRAF ETTİ
Türkiye'nin hayretle karşıladığı kararının altında ezilen Şansalan, hakem odasında pozisyonun tekrarını inceleyince hatasını bir kez daha gördü. Şansalan stattan ayrılırken koridorda gördüğü bordo-mavili yöneticilere ayaküstü hatasını itiraf etti: "Hatalı karar verdim, çok üzgünüm."

TFF'YE BAŞVURULACAK
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Nwakaeme'nin pozisyonu için, "Hakem hatası ile en önemli oyuncumuzu kaybettik. Önemli oyuncularımızın birini, adil olmayan sarıdan kaybettik. Saha içinde verilen kararın, federasyona ya da Tahkim'e yapılan itirazlar indirilip indirilmeyeceğini bilmiyorum ama kesinlikle itiraz edeceğiz" ifadesini kullandı.
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Ali Şansalan skandalı itiraf etti
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