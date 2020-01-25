Ali Şansalan skandalı itiraf etti

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'u penaltılarla eleyerek, çeyrek finale kaldığı maçın en önemli anı hiç kuşkusuz uzatma dakikalarında Nwakaeme'nin gördüğü kırmızı karttı. Hakem Ali Şansalan, Denizlisporlu Lopes'in çelmesiyle yerde kalanikinci sarı karttan oyun dışı kalmıştı.Türkiye'nin hayretle karşıladığı kararının altında ezilen Şansalan, hakem odasındahatasını bir kez daha gördü. Şansalan stattan ayrılırken koridorda gördüğü bordo-mavili yöneticilere ayaküstü hatasını itiraf etti:Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Nwakaeme'nin pozisyonu için,ifadesini kullandı.