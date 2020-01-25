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: Bu sahada Kadıköy ruhunu sahaya yansıtıyoruz

teknik direktörü , 'in 19. haftasında karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Kendilerini şampiyonluğa taşıyacağını belirtti oyuna devam edeceklerini söyleyen Yanal, Kadıköy ruhunu sahaya yansıttıklarını ifade etti. Deneyimli çalıştırıcı Elazığ'da meydana gelen deprem hakkında da konuştu.

Giriş Tarihi: 25.1.2020 22:40 ABONE OL
Ersun Yanal: Bu sahada Kadıköy ruhunu sahaya yansıtıyoruz

"Rakip sahada yüzde 55'e yakın oynamak ve yine rakip sahada daha fazla ikili mücadele kazanmak çok önemli."

"Bugünkü kalite tesadüf değil. Tüm oyuncular bu kaliteyi sahaya yansıttı. Bizi şampiyonluğa taşıyacak bu oyunu oynamaya devam edeceğiz. Bu sahada Kadıköy ruhunu sahaya yansıtıyoruz. Oyuncularım disiplinden de taviz vermediler."

"Maçı konuşuyoruz ama bir doğal afet yaşadık. Ne olursa olsun can kaybettik. Bugün belki burada oynamayıp daha sonra da oynayabilirdik. Bu konuda Fenerbahçe Kulübü de elinden gelen her şeyi de yapacaktır. Gerekirse bir hazırlık maçı yapılıp oraya destek de olabiliriz. Biz bir deprem ülkesiyiz ve bununla yaşamayı öğrenmeliyiz."

"Depremzede vatandaşlarımızın acılarını paylaşıyoruz. Hayatını kaybedenlere de Allah rahmet eylesin. Gönül isterdi ki bugün maçı oynamayalım ancak tabi ki buna karar veren biz değiliz."

Fenerbahçe taraftarı Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için sahaya atkı ve bere attı

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Ersun Yanal: Bu sahada Kadıköy ruhunu sahaya yansıtıyoruz
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