Fenerbahçe, haftanın maçında evinde Başakşehir'i konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan maç Max Kruse ve Vedat Muriqi'nin golleriyle 2-0 sonuçlandı. Kanarya bu skorun ardından puanını 37'ye çıkartırken Başakşehir 36 puanda kaldı.

Maçın kilidini açan isim olan Max Kruse, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kruse, yaşanan deprem ile ilgili üzüntülerini dile getirerek "Depremde hayatını kaybedenler için çok üzgünüm. Tüm Türkiye için acı bir gün" dedi.

MEHMET TOPAL İÇİN OLAY SÖZLER!

Kruse karşılaşma ile ilgili olarak ise, "Mehmet Topal'ın beni çok fazla takip edememesi, bana daha fazla boş alan üretti. Böylece topu ikinci bölgeden üçüncü bölgeye daha çabuk götürebildik." dedi.