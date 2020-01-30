Bülent Timurlenk'ten Hakan Çalhanoğlu için çarpıcı tespitler

İtalya Kupası'nda Milan'ın Torino'yu 4-2 yenerek yarı finale yükseldiği maçta devleşen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Çizme'de manşetlere taşındı. Oyuna 82. dakikada dahil olan, 90+1'de attığı golle Milan'a önce 2-2 eşitliği getirip maçı uzatmaya taşıyan Hakan, uzatma devrelerinde de ağları havalandırıp (3-2) sahanın yıldızı oldu. Milan'ın diğer gollerini Bonaventura ile İbrahimovic attı. Geceye damga vuran tecrübeli oyuncu için La Gazzetta dello Sport, "Milan'da Türk işi" manşetini attı. Gazetenin haberinde, Hakan'ın oyuna sonradan girip maçı değiştirdiği ifade edildi.

RODRİGUEZ F.BAHÇE'YE GELMİYOR

Gazete, 8 puan verdiği milli oyuncunun turu aralayan kişi olduğunu yazdı. Bu arada TRT Spor'a konuşan Hakan, F.Bahçe ile adı anılan takım arkadaşı Ricardo Rodriguez için, "Rodriguez, Fenerbahçe'ye çok sıcak baktı. Gelmek istiyordu. Bildiğim kadarıyla olmadı transferi" diye konuştu.

Hakan sosyal medyadan yayınladığı mesajda, "İnanmaktan ve çalışmaktan asla vazgeçmedim. Mücadele her zaman devam ediyor. Adım adım zafere gidiyoruz" dedi.

BÜLENT TİMURLENK DİYOR Kİ

Hakan Çalhanoğlu, Milan'daki ilk iki sezonunda 90 maça çıktı, bu sezon da 20. maçında oyuna sonradan girip Milan'i ipten aldı. Önce Montella Gattuso, sezon başında Giampaolo, şimdi de Pioli… 3 sezonda 4 teknik adamla çalışıp her seferinde kendini yeni bir hocaya ispat etmek ve üstelik bunu Milan gibi kaynayan bir kazanda yapmak kolay iş değil. Hakan, Şubat ayında 26 yaşına girecek ve önünde 5 yıllık bol sıfırlı yeni bir kontrat alacak uzun yılları var. Serie A'da 10 numaralı formayı giyiyorsanız sizden hep önceki akşam yaptıklarınızı yapmanızı isterler. Hakan'ın yükselen performansı A Milli Takım için de EURO 2020 öncesinde sevindirici haber.