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'dan 'i kadrosuna kattı

Ara döneminin bitmesine saatler kala transferde bombayı patlattı. Sarı-kırmızılılar 'un genç 10 numarası 'i kadrosuna kattı. Boluspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Erkan Süer'in (transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 30.1.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 14:43 ABONE OL
Galatasaray Boluspor'dan Erkan Süer'i kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 18 yaşındaki genç yıldızı Erkan Süer'in Galatasaray'a transfer olduğunu resmen açıkladı.

Boluspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Profesyonel Futbolcumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır.

Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray A.Ş.'de başarılar dileriz.

8 MAÇTA 8 GOL

Boluspor formasıyla Türkiye Ligi U19 Elit A'da 7, Türkiye Kupası'nda da 1 maç olmak üzere toplamda bu sezon 8 karşılaşmada forma giyen genç futbolcu takımına 8 gollük katkıda bulundu.

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ERKAN SÜER KİMDİR?

2001 doğumlu olan Erkan Süer geçen sezon 24 maçta 16 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu yıl ilk kez U19 Milli Takım kadrosuna çağrılan genç 1.80 boyundaki 10 numara bu sezon ise 7 maçta 8 gollük performans sergiledi.

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Galatasaray Boluspor'dan Erkan Süer'i kadrosuna kattı
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