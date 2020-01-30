Fenerbahçe'nin istediği Alpaslan Öztürk, Galatasaray yolunda

Süper Lig'de ara transfer döneminde sona gelindi. Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galatasaray atağa kalktı.

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar; Onyekuru, Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katmıştı. Luyindama'nın sakatlığının ardından Galatasaray, takıma bir stoper transfer için kollarını sıvamıştı.

SON ADAY ALPASLAN ÖZTÜRK

Galatasaray bu mevki için bir çok isimle transfer görüşmesi yapmasına rağmen hala somut bir gelişme yaşanmadı. Son olarak Mert Çetin transferinde bastıran Galatasaray'da gündem Alpaslan Öztürk... Göztepe'de gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin dikkatini çeken Alpaslan Öztürk için girişimler sıklaştırıldı.

TERİM'DEN ONAY ÇIKTI

Bu sezon Göztepe formasıyla 3 gol atan asıl mevkisi ön libero olmasına rağmen stoperde gösterdiği başarılı performansla parmak ısırtan yıldız futbolcu için Fenerbahçe devreye girmişti. Stopere Falette takviyesini yapan Fenerbahçe daha sonra bu transferden vazgeçmişti. Son olarak Galatasaray'ın devreye girdiği Alpaslan Öztürk için Fatih Terim'den de onay çıktı. Tecrübeli teknik adam Alpaslan Öztürk'ü takımda görmek istediğini yönetime iletti.

SÜPER LİG'DE 87 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'in ilk yarısında Göztepe formasıyla 14 maça çıkan Alpaslan Özytürk, 1'i Fenerbahçe'ye olmak üzere toplam 3 gol attı. Yıldız futbolcu daha önce Süper Lig'de Eskişehirspor, Kasımpaşa ve Göztepe formalarıyla toplamda 87 maça çıkıp 6 gol ve 2 asist kaydetti.

ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Alpaslan Öztürk (d. 16 Temmuz 1993, Antwerp),Belçikalı-Türk futbolcudur. Kariyerine Beerschot kulübünde başladıktan sonra Birmingham City altyapısında iki yıl oynayan futbolcu sol bek ve orta sahada görev yapmaktadır. İki yıl İngiltere'de forma giyip Beerschot'a geri döndükten sonra, Ocak 2012 tarihinde as takıma girmiştir. Kulüp küme düştükten sonra Öztürk Standard Liège'e transfer olmuştur.

Ailesinin ülkesi olan Türkiye adına 18 yaş altı ve 20 yaş altı takımında, doğduğu ülke Belçika adına ise 18 yaş altı, 19 yaş altı ve 21 yaş altı takımında forma giymiştir.

24 Ocak 2017 tarihinde 1.Lig ekiplerinden Elazığsporla 1,5 sezonluk sözleşme imzalamıştır.

Türk kökenli olan Öztürk Belçika'nın Anvers şehrinde doğdu. 12 yaşındayken Berchem Sport altyapısından Beerschot AC altyapısına geçti ve 2009 yılında Birmingham City'nin altyapısına transfer oldu. 18 yaş altı takımı ve rezerv takımda oynamaya başladı ve Marth 2011 tarihinde FA Cup altıncı tur maçı olan Bolton Wanderers karşısında as takım kadrosuna alındı. Stephen Carr ve Roger Johnson'ın sakatlığında, Liam Ridgewell'in yedeği olarak bekledi.

Devre arasında 2011 yılında Cork City ile yapılan hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna dahil oldu.[4] Ağustos 2011 tarihinde kulüpten ayrıldı.