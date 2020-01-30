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durdurulamıyor! MAÇ SONUCU: 0 - 2 Liverpool

Lider rakip tanımıyor. 'de lider Liverpool 24. maçında deplasmanda ve Alex Oxlade-Chamberlain'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek üst üste 15. galibiyetini aldı ve puanını 70'e çıkartarak en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkını 19'a yükseltti.

Giriş Tarihi: 30.1.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 09:37 ABONE OL
Liverpool durdurulamıyor! MAÇ SONUCU: West Ham United 0 - 2 Liverpool

İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool, 24. maçında David Moyes'un çalıştırdığı West Ham United'a konuk oldu.

TSİ 22.45'te başlayan ve Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Kırmızılar, rakibini Muhammed Salah ve Alex Oxlade-Chamberlain'in attığı gollerle 2-0 yendi ve namağlup unvanını koruyarak ligde üst üste 15. galibiyetini elde etti.

CITY İLE FARK 19

Puanını 70'e çıkartan Liverpool en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı 19'a yükseltti.


Ligin 25. haftasında Jürgen Klopp'un öğrencileri Southampton'ı konuk edecek. West Ham United ise Brighton & Hove Albion'u ağırlayacak.

YENİLMEZLİK SERİSİ 41 MAÇ

İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool, West Ham United galibiyetinin ardından yenilmezlik serisini 41 maça çıkardı.

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Liverpool durdurulamıyor! MAÇ SONUCU: West Ham United 0 - 2 Liverpool
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