Galatasaray'a sezon başında transfer edilen Emre Mor, taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılanmıştı. Disiplinsiz tavırlarıyla gittiği her takımda kadro dışı kalan Emre Mor konusunda taraftarların güvencesi ise teknik direktör Fatih Terim'di. Ancak Terim de Mor'a çare olamadı. Tecrübeli teknik adam ligin ilk yarısının son haftalarından itibaren genç futbolcuya süre vermedi.

Sezonun ikinci yarısı için Olympiakos ile anlaşan Emre Mor, dikkatsizliği nedeniyle az kalsın transferi yatırıyordu. Atina'ya gidecek uçağı kaçıran Emre Mor, daha sonraki uçağın da rötar yapması nedeniyle oldukça geç bir saatte Yunanistan'a ulaştı. 00.00'da bitecek transfer dönemi için Emre Mor'un evrakları 23.54'te onaylandı. Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray da bu gelişme üzerine derin bir nefes alabildi.

Yunan ekibine 410 bin Euro'ya kiralanan Emre Mor'un, 290 bin Euro'luk ücretini ise Galatasaray ödeyecek.