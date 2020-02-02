Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Emre Mor olay yarattı! 6 dakika...

olay yarattı! 6 dakika...

'ın sezon başında Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı , gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Ligin ilk yarısının son haftalarında tarafından da gözden çıkarılan Emre Mor, Galatasaray formasıyla gol ve asist katkısı sağlayamadı. Mor, Galatasaray'dan ayrılıp 'un yolunu tutarken transferin az kalsın iptal olacağı ortaya çıktı. Atina uçağını kaçıran genç futbolcu bir sonraki uçağın rötar yapması sonucu transferin bitmesine 6 dakika kala imzayı atabildi.

Giriş Tarihi: 2.2.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 11:57 ABONE OL
Emre Mor olay yarattı! 6 dakika...

Galatasaray'a sezon başında transfer edilen Emre Mor, taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılanmıştı. Disiplinsiz tavırlarıyla gittiği her takımda kadro dışı kalan Emre Mor konusunda taraftarların güvencesi ise teknik direktör Fatih Terim'di. Ancak Terim de Mor'a çare olamadı. Tecrübeli teknik adam ligin ilk yarısının son haftalarından itibaren genç futbolcuya süre vermedi.

Sezonun ikinci yarısı için Olympiakos ile anlaşan Emre Mor, dikkatsizliği nedeniyle az kalsın transferi yatırıyordu. Atina'ya gidecek uçağı kaçıran Emre Mor, daha sonraki uçağın da rötar yapması nedeniyle oldukça geç bir saatte Yunanistan'a ulaştı. 00.00'da bitecek transfer dönemi için Emre Mor'un evrakları 23.54'te onaylandı. Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray da bu gelişme üzerine derin bir nefes alabildi.

Yunan ekibine 410 bin Euro'ya kiralanan Emre Mor'un, 290 bin Euro'luk ücretini ise Galatasaray ödeyecek.

Belhanda'nın 10 numaralı forması Emre Akbaba'ya!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Emre Mor olay yarattı! 6 dakika...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN