Ryan Donk gol anını anlattı: Çılgınca bir şey yapmak istedim

Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Galatasaray evinde Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek puanını 36'ya yükseltti.

Sarı kırmızılıların ikinci golü Hollandalı oyuncusu Ryan Donk'tan geldi. Attığı şık golle karşılaşmaya damga vuran deneyimli oyuncu maç sonrasında bu golle ilgili konuştu.

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"Gol pozisyonunda Ömer'den güzel bir pas geldi. Aslında kafayla da vurabilirdim ama kontrol edebileceğimi hissettim." diyen Donk, "Kontrol ettim ve çılgınca bir şey yapmak istedim, böyle güzel bir gol ortaya çıktı" ifadelerini kıllandı.

Birçok mevkide oynadığı hatırlatılan Hollandalı oyuncu, "Kalede de çalışıyor musun?" şeklindeki soruya ise, "Çok iyi kalecilerimiz var, kalede sıra bana gelmez. Defans, orta saha ve forvet olarak her mevkii de her zaman bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum." yanıtını verdi.

İşte gol anı: