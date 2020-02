"En güçlü oyun Fenerbahçe’de"

GÜRCAN BİLGİÇ:

Rakiplerine göre çok daha tehdit eden ve keyif veren bir oyun sergileyen sarılacivertliler, ligin en güçlü şampiyonluk adayı

FATİH DOĞAN:

Sezon başlarken formda bir stoperi ve iyi bir sol beki olsaydı Yanal'ın takımı bugün bulunduğu yerden 5 puan yukarıda olurdu

ÖMER ÜRÜNDÜL:

Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında Vedat'ın performansları alışılmışın dışında çok yetersizdi. Nedenini çözmek lazım



MURAT ÖZBOSTAN: F.Bahçe'nin Trabzonspor karşısındaki oyunu yönetim ve Ersun Yanal'ın dediği gibi şampiyonluk için yeterli mi?

GÜRCAN BİLGİÇ: Uzun zaman sonra tatmin eden ve güven veren istikrarlı bir oyun yakaladılar. Yoksa Trabzon yenilgisi sonrası kimse havalimanına gelmezdi. Rakiplerine göre çok daha tehdit eden ve keyif veren futbolla en güçlü şampiyonluk adayı F.Bahçe'dir. Bu etapta hakemlere veya başka dinamiklere takılmak hız kestirir. İyi bir takım ve şampiyonluğu isteyen bir oyuncu grubu var. Bu özellik her engeli aştırır.

FATİH DOĞAN: Deplasmanda topu kontrol etmek, rakip kaleye şut oranları ve pozisyon sayılarına bakıldığı zaman F.Bahçe'nin iyi oynadığını söyleyebiliriz. Bu hırslı ve güçlü oyun F.Bahçe'ye şampiyonluk yolunda güç verebilir. Ancak ekonomik sıkıntılardan dolayı F.Bahçe, devre arasında bazı eksik noktaları gideremedi. Bu takım hâlâ sağ bekten devşirme sol bekle ligi götürmeye çalışıyor. Sezon başlarken çok iyi, formda bir stoperi ve iyi bir sol beki olsaydı F.Bahçe bugün bulunduğu yerden 5 puan daha yukarıda olurdu. F.Bahçe, rakip olarak Trabzonspor'la uğraşırken G.Saray'ın aradan sıyrılma hamlesini eminim görmüştür.

LEVENT TÜZEMEN: Ersun Yanal'ı Trabzonspor maçından sonra dağılmış olarak gördüm. Vaatler vererek başarılar kazanılmaz. F.Bahçe, Trabzon'da pozisyon olarak çok üstündü. Oyun hakimiyeti de F.Bahçe'nin elindeydi ama o golleri atamazsan başkalarına suç bulmayacaksın. F.Bahçe'nin kadrosu şampiyonluk yarışını sürdürmeye fazlasıyla yeter.



ETRAFINA TAKILMAMALI!



BÜLENT TİMURLENK: F.Bahçe, tabeladan bağımsız son iki haftada ligin en iyi futbol oynayan takımı. Ancak bir gerçek var, hocanız kenardan oyunu iyi de okusa tabelayı yazanlar futbolcular. Eğer siz yazmazsanız başkalarının yazdıklarını okursunuz. Kalan haftalarda F.Bahçe'nin ciddi bir fikstür avantajı var. İki yıldır G.Saray derbisini içeride kazanamıyorlar. Kesin viraj orası olacak. Yanal'ın elindeki kadro kenardan skor takviyesi alacak bir kadro değil. Bütün iş, Vedat ve Kruse'de bitiyor ve elbette kaleci Altay'da. Rakiplerde Muslera, Mert ve Uğurcan varken kabul edelim, genç Altay bu noktada zayıf halka. F.Bahçe için basit bir formül var, önünüzü görmek istiyorsanız sağınıza solunuza fazla takılmayacaksınız. Sürekli polemikler içinde olmak bazen futbol adına içerideki sorunları da çözmenizi geciktirir.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Sol bekte mecburen ters ayaklı Dirar oynuyor. Önünde fiziki gücü üst düzeyde olan Tolga. Bu kulvar rakiplere açık vermiyor. Ama hücum girişimlerinde kanatlar çalışamıyor. Bunun yanında kaleci Altay, çok fazla hata yapıyor. Bir de Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında Vedat'ın performansları alışılmışın dışında çok yetersizdi. Nedenini çözmek lazım. Ben hep bir konu üzerinde duruyorum. Ülkemize gelen yabancılar disipline olmuyorlar, kendilerine bakmıyorlar ve ciddi fiziki düşüşler yaşıyorlar. Moses bomba gibi bir lig olan Premier Lig'den geldi. Sonra gösterdiği düşüşle hiçbir katkı vermedi. 4 kere sakatlandı. Bu hafta transfer olduğu Inter'de şampiyonluk yarışındaki takımında 83 dakika forma giydi. Bir gariplik yok mu?



TERİM İŞARET FİŞEĞİNİ YAKTI



FATİH DOĞAN: Galatasaray geçen sezon 8 puanlık farkı kapatıp şampiyon oldu ama bu sezon rakipleri çok dişli. İşleri zor olsa da Fatih Terim'in bir işaret fişeği yaktığı açıkça görülüyor

ÖZBOSTAN: Geçen sezon Galatasaray, 20. haftada liderin 8 puan gerisindeydi, bu sezon 5 puan! Aslan vites yükseltti mi?

TÜZEMEN: G.Saray vitesi yükseltmek zorunda. Çünkü puan olarak Terim'in rakiplerine oranla bir avantajları yok. G.Saray için zirve yarışında üç bölüm var. Birinci bölüm, F.Bahçe derbisine kadar oynadığı maçlar. İkinci bölüm, F.Bahçe dahil Başakşehir'e kadar olan kısım. Eğer bu iki bölümde G.Saray zirvenin tepelerinde yer almayı sürdürürse evinde oynayacağı ve üçüncü bölümü kapsayan Trabzonspor maçıyla sezonu ya şampiyon olarak kapatacak ya da Şampiyonlar Ligi'ne gidebilecek konumu yakalayacak. Dikine oynayan, keyif veren, bekleriyle birlikte kanatları iyi kullanan G.Saray; Emre Akbaba'nın çalışkanlığına, Feghouli'nin yükselen performansına eğer Onyekuru'nun da hızını katarsa yine geriden gelip şampiyon olabilecek fırsatları yaratabilir.

TİMURLENK: Kağıt üzerinde favori oldukları 3 maçı da kazandılar. Hesap geçen sezonları hatırlatıyor. G.Saray son iki sezonda Kadıköy'den bir puan çıkartmış, Trabzon, Beşiktaş ve Başakşehir'i ikinci yarıda sahasında devirmişti. Şimdi fikstür daha zorlu. Sivas ve Alanya deplasmanlarının yanında Başakşehir maçı da deplasmanda. Zirvedeki 6 puan değerindeki maçlara hazır oyun kaliteleri yok ama bunun için çalışıyorlar ve yükselişteler.



ZOR SERİ DAHA GELMEDİ



BİLGİÇ: Zirvede 7 takım var ve hepsi birbirinin rakibi. Geçen sezon sadece Başakşehir ile mücadele ettiler. Şu anda fikstür avantajının nimetlerinden faydalanıyorlar. Zor maçlar serisi daha gelmedi. Bu etabı da kazanarak geçmek, avantajı kullanmak çok önemli. Seyircisini de arkasına alan ve rüzgâr yakalayan Galatasaray her zaman tehlikelidir.

DOĞAN: Ne Galatasaray geçen seneki kadar iyi ne de rakipleri Başakşehir kadar kolay... Galatasaray'ın işi zor. Ama teknik direktör Fatih Terim'in bir işaret fişeği yaktığı görülüyor.



ŞAMPİYONU BEŞİKTAŞ BELİRLER



ÖZBOSTAN: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ilk sınavında eskiye göre ne fark vardı? Kulübedeki Yalçın'ın kulübedeki Avcı'dan farkı ne?

DOĞAN: Sergen Yalçın, Beşiktaş taraftarının çıkmayan sesi, duyulmayan soluğu, fark edilmeyen isyanı oldu. Sergen'e bu kadar destek ve özüne dönüş yaklaşımı taraftarı kenetledi. Sergen Yalçın'a bir teknik adamdan öte bir sevgi ve destek verildi. Sergen bunun karşılığını vermek isteyecektir. Gerekirse riskler alacak, zor da olsa Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında tutmaya çalışacak. Rize maçındaki en önemli farkı, defans çizgisini 10-15 metre daha ileride kurup daha ofansif bir anlayışla sahada olmasıydı. Bu tarzı taraftarın hoşuna gider. Ancak bu oyunu oynamanın bir bedeli var. Vida, Ruiz gibi arkaya adam kaçıran oyuncular yüzünden sürpriz goller yiyebilir. Bunu çözdüğü an Beşiktaş içeride ve dışarıda kazanmaya devam eder. Beşiktaş şampiyon olamayabilir ama şampiyonu belirler.

ÜRÜNDÜL: Her takım için geçerli olan bir durum var. Bir kötü gidiş varsa, teknik direktör moral çöküntüsü içindeyse, futbolcular da stres altında iyice bunalmışsa yeni bir teknik direktörle yeni bir hava yakalanır. Beşiktaş'ta da sadece bu görüldü. Tabii netice de her şeyi süt liman etti. Ama unutulmamalı ki skorda denge varken Umar Aminu boş kaleye golü atsaydı, belki de beraberlik dahi olmayabilirdi.



OMURGA İŞ YAPMALI



TİMURLENK: Bir teknik adam gittiğinde futbolcular sıranın kendilerine geldiğini ve artık bir bahanelerinin kalmadığına inanıp yeni hoca ile beyaz sayfa açarlar. Oynamayan kim varsa eski hoca zamanında formayı hak ettiğini düşünür ya da farklı bir mevkide kullanılan oyuncu eski hocanın kendisini bitirdiğine inanır. Rize'de başta Ljajic olmak üzere birçok oyuncuda bu reaksiyonu gördük. Sergen Yalçın'ın futbol aklı büyük ama kimse sihirbaz değil. İki kanat oyuncusu verimsiz Beşiktaş, omurgası iş yaptığı sürece yarışın içinde kalır. O omurgayı siz de bir değerlendirin. Karius, Vida, Atiba, Adem, Burak… Bunların kalan haftalarda vasat oynama hakları yok.



PROVOKASYONA DİKKAT!



LEVENT TÜZEMEN

Trabzonspor'da teknik heyet ve yönetim sakin olmalı, her türlü provokasyondan uzak durmalıdır. Çünkü önümüzdeki haftalar büyük bir ihtimalle psikolojik savaşlara neden olacak.

ÖZBOSTAN: Fenerbahçe maçı sonrası Trabzonspor'da camia kenetlendi. Şampiyonluk yolundaki süreci yönetmek için yönetim ve teknik ekip nasıl hareket etmeli?

ÜRÜNDÜL: Trabzonspor çok önemli bir maçı kazanarak ciddi şampiyonluk adayı oldu. Maçta çok mu iyi oynadı? Hayır... Ama skor avantajı yakaladıktan sonra ikinci yarıda yoğun baskı altında kalmasına rağmen müthiş seyirci sinerjisiyle bütünleşip tüm pozitif enerjilerini sahaya yansıtarak istediklerini elde ettiler. Atan ve tutan günümüz futbolunda çok önemli. Uğurcan'ın gittikçe kalesinde başarıları artıyor. Bunun yanında da mükemmel bir santrfora sahipler. Her zaman vurguluyorum, bir santrforun çok büyük katkı vermesi için golcülüğünün dışında çok değişik icraatlar yapması gerekir. Sörloth hem gol atıyor hem de bunları yapıyor. Gördüğüm bir ciddi sıkıntı var o da; 3 kaliteli orta sahada. Obi Mikel, Sosa, Ndiaye'nin tempoları yeterli değil. Devamlılıkları yok. Hüseyin Cimşir'in en fazla üstünde durması gereken konu bu.

TÜZEMEN: Trabzonspor doğru transferlerle kadrosunu güçlendirdi ve şampiyonluğun en büyük adayı oldu. Teknik heyet ve yönetim sakin olmalı, her türlü provokasyondan uzak durmalıdır. Çünkü önümüzdeki haftalar büyük bir ihtimalle psikolojik savaşlara neden olacak. Trabzonspor kaliteli kadrosuyla maçları kazanmaya konsantre olursa sorun yaşamaz.

TİMURLENK: Evinde derbi kaybetmeyen Trabzon, ligin şu anda en iyi atan ve tutanına sahip. Ara transferde defans göbeğine ve Guilherme ile orta sahaya derinlik kazandırıp bu bütçe ile iyi bir kadro kurmuş oldular. Yarışta zirvedeki 6 puanlık maçlar, 'kazanmasan bile mutlaka kaybetme 90 dakikaları' olacak. Bu yüzden Trabzon'un Beşiktaş ve G.Saray deplasmanları kaderini belirler.



BİR MAÇLA ŞAMPİYON OLUNMUYOR



BİLGİÇ: Trabzon kentinin klasiğinde en büyük rakip yine Trabzonspor taraftarıdır. Şehir öncelikle takımı sever, tabelaya bakmadan yönetimi ve teknik heyeti desteklerse önleri açılır. Yoksa şampiyonluk baskısı sahadaki genç oyuncuların ayaklarına pranga olur. Futboldan önce teknik heyetin bu mental gelişmeyi desteklemesi, baskıyı azaltması lazım. Bir maçla şampiyon olunmuyor. Bunun farkına varıp uzun vadeli planlarından vazgeçmemelidir.

DOĞAN: Trabzonspor'un önündeki en büyük engel kesinlikle kendi stresi. Ancak Fenerbahçe maçı öncesi ve sırasında bu sınavı geçtiler. Eğer gerilim ve duygu boşalmaları yaşamazlarsa, soğukkanlı bir şekilde bu yarışı sürdürürse şampiyonluğun en büyük favorisi. Çünkü Trabzonspor, ligin en güçlü kadrosuna sahip, kadro derinliği en yüksek olan takımı.

