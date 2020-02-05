Bir Sofiane Feghouli klasiği!

Sezona tutuk başlayan ve bu konuda teknik heyet tarafından defalarca uyarılan, hatta bir ara gönderilecekler listesinde adı geçen Sofiane Feghouli, yine Ocak ayında kendine geldi. Afrika Kupası'ndan yorgun dönen ve yaz kampını da kaçıran Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı, geçen sezon olduğu gibi devre arasında yeniden hayat buldu. Sarı-kırmızılı taraftarın sosyal medyada sert eleştirilerde bulunduğu 30 yaşındaki futbolcu, 2 gol attığı Kayserispor maçıyla eski formunu tekrar yakaladığını herkese gösterdi.



MARİANO'NUN PERFORMANSINI DA ETKİLEDİ

Galatasaray formasıyla sezonun ilk yarılarında 3 senede 10 gole imza atan Sofiane Feghouli, sezonun ikinci yarılarında ise 15 gol kaydetti. Geçen sezon özellikle ikinci yarıda gösterdiği performansla şampiyonluğun kahramanlarından biri olan yıldız oyuncunun form tutmaya başlaması en çok teknik heyeti sevindirdi. Terim, yeniden planlarını Feghouli üzerinden yapmaya başladı. Tecrübeli futbolcunun sayesinde Mariano da toparlandı.



BİR GÖRÜŞ | LEVENT TÜZEMEN



G.Saray'da oyuna akıl katıyor

Feghouli'nin sezonun ilk yarılarında ortaya koyduğu futbol hep tartışıldı. Çünkü Feghouli sadece Galatasaray'da oynamıyor, milli takımına da hizmet veriyor. Cezayir'in Afrika Kupası'nı kazanmasından sonra Feghouli fedakârlık yapıp tatilini erken kesti ama kalitesini sahaya yansıtacak performansı yakalayamadı. Sezon başında değişen Galatasaray takımı da Feghouli'nin uyumuna zarar verdi. Saracchi, Emre Akbaba, Seri ve Lemina'nın birlikteliği Feghouli'nin performansını yükseltti. Feghouli iki ayağını iyi kullanan, oyuna akıl katan, kaliteli bir yıldız. Galatasaray zirve yarışını sürdürecekse onun büyülü ayaklarına da ihtiyaç duyacaktır. Cezayirli yıldız da bunu yapabilecek kalitede.



İKİ YILDIZ KADRO DIŞI

Galatasaray, Japon sol bek Yuto Nagatomo ve Kongolu stoper Christian Luyindama'nın sözleşmelerinin askıya alındığını TFF'ye bildirdi.

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