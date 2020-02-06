Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş taraftarı için övgü dolu sözler

'tan taraftarı için övgü dolu sözler

'ın sezon sonuna kadar Hollanda 1. Futbol Ligi ekibi 'a kiraladığı kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Aylarca maaş alamadığını belirten 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Beşiktaş taraftarı için ise övgü dolu sözler kullandı.

Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş taraftarı için övgü dolu sözler

Beşiktaş'ın Feyenoord'a kiraladığı ve gittiği günden beri siyah-beyazlı takımı kötüleyen Oğuzhan Özyakup, yine taraftarları kızdıracak bir açıklama yaptı.

27 yaşındaki futbolcu kulüp televizyonuna şöyle konuştu: "Beşiktaş bence Türkiye'nin Feyenoord'u. Üst üste iki şampiyonluğumuzdan önce uzun süre şampiyon olamamıştık. Beşiktaş; Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha az şampiyonluk sayısına sahip. Beşiktaş'ta 7 yıl oynadım. Bu neredeyse imkânsız bir şey. Eğer kulüpte işler kötü giderse, oklar ilk olarak sana dönüyor. Taraftarlar seni ıslıklamaya başlıyor. Mantıklı gibi ama ben adil olmadığını düşündüm. Aylarca maaş alamadım çünkü ödeyemiyorlardı. Ancak en sadık taraftar Beşiktaş'ta."

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş taraftarı için övgü dolu sözler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN