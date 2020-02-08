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teknik direktörü 'dan çok sert sözler

teknik direktörü , 'in 21. haftasında ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hakem yönetimiyle ilgili çok sert eleştirilerde bulundu. Elektronik bir sistemin (VAR) varlığına karşın neden eşit olamadıklarını sorgulayan Yanal, ""Pardon mu diyeceksiniz? Hep mi bizimle başlayacaksınız? Kabak tadı verdi! Bunun sorumlusu kimse çıksın konuşsun, hesap versin." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 8.2.2020 23:06 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 23:20 ABONE OL
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'dan çok sert sözler

Süper Lig'in 21. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal maç sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı VAR sistemiyle ilgili eleştirilerde bulunurken çok net mesajlar verdi.

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İşte Yanal'ın açıklamalarından satır başları:

"Biz de hata yapıyoruz, kaçırıyoruz."

"Futbolun içinde kalmak ve futbol konuşmak için çaba harcıyoruz. Çok iyi oynamadık, zaman zaman etkili olduk ama futbolun dışında şeyler de var. Hakem hata yapabilir ve biz onlarla ilgili konuşmuyoruz. Biz de hata yapıyoruz, kaçırıyoruz."

"Herkes bizden hesap soruyor, biz kime hesap soracağız?"

"Elektronik bir sistem var, neden eşit olamıyoruz? Herkes bizden hesap soruyor, biz kime hesap soracağız? Kimden öğreneceğiz? Kaybedebilirdik, futbol bu ama eşitlik yoksa nasıl olacak. Koskoca camianın ayarlarını bozuyorsunuz. Sonunu nasıl getireceksiniz?"

"Bu artık kabak tadı verdi"

"Pardon mu diyeceksiniz? Hep mi bizimle başlayacaksınız? Kabak tadı verdi! Bunun sorumlusu kimse çıksın konuşsun, hesap versin. Fenerbahçe camiası üzülüyor, herkes şapkasını önüne koysun. Fenerbahçe her şeyin üstesinden gelir. Ayarları düzeltin. Ayaklarınızı denk alın. Bu kadar net bir şey elimize yüzümüze bulaştırıldı. Bu artık kabak tadı verdi. Tatsız bir hal aldı.'

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Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'dan çok sert sözler
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