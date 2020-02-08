Örneğimiz yok!

Türkiye Kupası fikstürü nedeniyle yoğun bir tempoda maça çıktıklarını söyleyen ve bu konuda serzenişte bulunan Demir Grup Sivasspor teknik patronu Rıza Çalımbay, geride kalan haftalarda Kırklarelispor (28), Erzurumspor (27) gibi ekiplerden bile daha az müsabakaya çıktı. Şu ana kadar 26 karşılaşma oynayan Yiğidolar, Türkiye liglerinin en fazla sahaya adımını atan 8. takımı oldu. Sivasspor'un randevu sayısı Avrupa ekiplerinin epey gerisinde.



CELTİC 44, RANGERS VE WOLVERHAMPTON 43 MAÇ

Türk kulüpleri maç sayısı nedeniyle yoğun tempo isyanında bulunurken Avrupa'da ise aynı dönemde 40 müsabaka barajını geçen 4 takım var. İskoç ekibi Celtic 44, Rangers ise 43 maça çıktı. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi gruplarında rakibi olan Wolverhampton da 43 kez sahada ter döktü. Yine İngiliz ekibi Manchester City için bu sayı 41 oldu...



BU SEZON 34 KEZ FIRTINA ESTİ!

Ligde liderlik mücadelesi veren Trabzonspor 34 maça çıkarak, Türkiye liglerinin en fazla maç yapan ekibi oldu. Bordo-mavililer buna rağmen temposunu yitirmezken Trabzonspor'u 32'şer karşılaşmayla Galatasaray ve Başakşehir takip etti.



KUPADA RÖVANŞLARIN SAATLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarının programı değişti. 13 Şubat Perşembe günü oynanacak iki karşılaşmanın saatleri yeniden düzenlendi. 17.00'de Erzurumspor-Trabzonspor, 19.15'te ise Sivasspor-Antalyaspor karşı karşıya gelecek.



ÖMER ÜRÜNDÜL: BU SERZENİŞ HAKLI DEĞİL

Ülkemizde tüm takımlar ağır maç trafiğinden söz eder. Ben de bu konuda hep aynı görüşümden bahsederim: "Ligimizin temposu Avrupa liglerine göre düşük. Avrupa'nın üst düzey takımları hem ağır tempolu liglerde mücadele ediyorlar hem kendi kupalarında oynuyorlar hem de Devler Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ediyorlar. Ama bu konuda şikâyet etmiyorlar. Premier Lig'de bazen 48 saat arayla maçlar yapılıyor. Örneğin Ronaldo her Çarşamba-Pazar tüm maçlarda oynamak istiyor. Hocası oynatmazsa kızıyor. Bir örnek de daha eskilerden bizle alakalı vereyim: G.Saray 2000'de üç kulvarda ağır bir maç trafiği sonucu hem lig şampiyonu oldu hem de o zamanlar Şampiyonlar Ligi kalitesinde olan UEFA Kupası'nı kazandı. Basketbolda da Euroleague'de oynayan takımlar çok ağır takvim yaşıyorlar. İşte son örnek: Anadolu Efes Salı günü CSKA ile oynadı. Sonra uzun bir yolculuğa rağmen 48 saat sonra Kaunas maçına çıktı. Bu yüzden ben takımların yaptıkları serzenişi haklı bulmuyorum.



MURAT ÖZBOSTAN: SIZLANMAYIN, OYNAYIN

R.Madrid ve Barcelona önceki gece İspanya'da Kral Kupası'nda mücadele etti ve ikisi de elendi. Pazar günü lig maçları var, sonra da Şampiyonlar Ligi. Bunlar sadece basit birer örnek. İtalya, İspanya ve Fransa'da örnekleri çok.. Bir takım başarılı olmak istiyorsa sızlanmayacak. Özellikle teknik adamlar... Türkiye'de son yıllarda Türkiye Kupası'na karşı bir alerji gelişti.. Ellerinden gelse 'Kupayı kaldıralım' bile diyecekler. Bütün takımlar için yazmıyorum ama ciddi muhalefet olanlar var. Her şey şampiyonluk değil. Bir takım, hoca sezon başı 'Tüm kupalara talibim' deyip yola çıkıyorsa sonradan sızlanmayacak.. Çarşamba-Cumartesi oynayan da Perşembe-Pazar da. Sonuç itibariyle 'Kupada rotasyon yapalım, bu maç niye bu saatte?' gibi söylemler gereksiz. Türkiye'nin kupasına da TFF de gereken değeri vermelidir.

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