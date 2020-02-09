Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 21. haftasında aldıkları 3-0'lık Kasımpaşa galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışı hakkında kendisine sorulan soruları yanıtlayan ve geçen sezon da benzer sorularla muhatap olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı her şampiyonluğun başka bir hikayesi olduğunu belirtti.

İşte Fatih Terim'in maç sonrasında yaptığı açıklamalardan satır başları

"Tamamıyla berabere olamayan bir futbol takımı, özellikle hazırlık dönemini iyi geçiremeyen veya beraber geçiremeyen bir futbol takımı... Haftada 3 maç, bunlar bize dezavantaj oldu. Oyun anlayışımızı daha da oturttuğumuz inancını yaşıyorum, daha da iyi olacaktır."

"Andone bugün belki 10-15 dakika olabilirdi ama olacak ileride. Santrfor bulmak çok kolay değil, belki bir beki bulmak daha kolay. Oynayacak yakında, hazır ama tam hazır değil. Ayağını göreceğiz."

Şampiyonluk yarışı hakkında

"Dejavu yaşıyor gibiyim, geçen sene de aynı sorular soruldu. Şampiyon olmuşuz, 3 gün geçmeden yöneticimiz hocam seneye mutlaka şampiyon olmalıyız diyor, daha 3 gün geçmedi. bu da öyle bir soru."

"Her şampiyonluğun başka hikayesi var, inşallah dediğiniz gibi olur ve ben de ayrı bir yere koyarım. İnanıyoruz, çalışıyoruz, belki buna benzer şampiyonluklar olduğu için soruyorsunuz ama keşke önde olsak ve rahat etsek. Şampiyonluğun her türlüsü güzeldir."