Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Adem Büyük: Galatasaray'a savaşmaya, kupalar kaldırmaya geldim

: 'a savaşmaya, kupalar kaldırmaya geldim

'ın 'in 21. haftasında Kasımpaşa karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından, attığı 2 golle maça damga vuran açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a savaşmak ve kupalar kaldırmak için geldiğini söyleyen Adem Büyük, "Ne olursa olsun çalışmayı bırakmamam gerektiğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 9.2.2020 21:05 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 21:08 ABONE OL
Adem Büyük: Galatasaray'a savaşmaya, kupalar kaldırmaya geldim

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek lider Demir Grup Sivasspor ile arasındaki puan farkını 3'e indirirken maça damga vuran isim attığı 2 golle Adem Büyük oldu. 32 yaşındaki forvet sarı kırmızılı formayla çıktığı son 4 maçta 5 gol atarken maç sonrasında amacının Galatasaray ile kupalar kazanmak olduğunu söyledi.

Adem Büyük'ün maç sonrası açıklamaları şu şekilde:

"Bu galibiyetin önemi çok büyük. Kayıpsız geçmemiz gerekiyor bu tip maçları. Hedeflerimiz olduğu için duygusallığa yer yok sahada. Ben buraya savaşmaya, kupalar kaldırmaya geldim. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camiası."

"Ne olursa olsun çalışmayı bırakmamam gerektiğini biliyorum. Burada çok önemli ve iyi bir arkadaş ortamı var. Arkadaşlarıma teşekkür ederim. Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Taraftarımıza da ayrıca teşekkür ederim, umarım kazanmaya devam edeceğiz."

KASIMPAŞA 0 - 3 GALATASARAY (MAÇ SONUCU)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Adem Büyük: Galatasaray'a savaşmaya, kupalar kaldırmaya geldim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN