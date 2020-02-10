Kayserispor ateşten kaçamıyor!

Düşme hattındaki kritik mücadelede Hes Kablo Kayserispor sahasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, 41. dakikada Mensah'ın penaltıdan attığı golle öne geçti.
Antalyaspor ise ilk yarının uzatma anlarında Sinan Gümüş'ün penaltıdan
ağları havalandırmasıyla eşitliği sağladı: 1-1.
İkinci yarıya Henrique'nin
golüyle üstün başlayan
Prosinecki'nin öğrencileri,
skoru yine koruyamadı. Karşılaşmanın son 10 dakikasında iki ekip de üst üste pozisyonlar yakalarken, Antalyaspor Fredy'nin 83'teki şık golüyle 1 puanı almayı başardı.
Bu sonuçla puanını 12 yapan Kayserispor, kazanamama serisini 7'ye çıkardı.
Son 3 maçını kaybetmeyen Antalyaspor ise 19 puana yükseldi.
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Ligde istedği sonuçları almakta zorlanan Kayserispor, Robert Prosinecki yönetiminde çıktığı dört maçı da kazanamadı. Sadece iki puan aldı.