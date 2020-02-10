Kayserispor ateşten kaçamıyor!

BUGÜN NELER OLDU

Düşme hattındaki kritik mücadelede Hes Kablo Kayserispor sahasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.Antalyaspor ise ilk yarının uzatma anlarındaağları havalandırmasıyla eşitliği sağladı: 1-1.İkinci yarıyagolüyle üstün başlayanProsinecki'nin öğrencileri,skoru yine koruyamadı. Karşılaşmanın son 10 dakikasında iki ekip de üst üste pozisyonlar yakalarken,Bu sonuçla puanını 12 yapanSon 3 maçını kaybetmeyen Antalyaspor ise 19 puana yükseldi.Ligde istedği sonuçları almakta zorlanan Kayserispor, Robert Prosinecki yönetiminde çıktığı dört maçı da kazanamadı. Sadece iki puan aldı.