Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Konyaspor, Ünal Karaman ile anlaşma sağlayamadı

, ile anlaşma sağlayamadı

Teknik direktör ile yollarını ayıran ve Kocaman'dan boşalan koltuğu doldurmak için görüşmelerini sürdüren , ile anlaşma sağlayamadı. Yeşil beyazlı son olarak Antalyaspor'u çalıştıran 51 yaşındaki teknik direktör Bülent Karaman ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

Giriş Tarihi: 10.2.2020 20:29 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 20:36 ABONE OL
Konyaspor, Ünal Karaman ile anlaşma sağlayamadı

9 Şubat Pazar günü teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Konyaspor'da teknik direktör arayışları sürüyor.

A Spor'un geçtiği son dakika bilgisine ilk olarak Ünal Karaman ile görüşme gerçekleştiren yeşil beyazlı kulüp, 53 yaşındaki çalıştırıcı ile anlaşma sağlayamadı.

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Karaman, 30 Aralık 2019 tarihinde bordo mavili ekip ile yollarını ayırmıştı.

A Spor'un haberine göre Konyaspor, son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Bülent Korkmaz ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

AYKUT KOCAMAN KONYASPOR'A VEDA ETTİ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Konyaspor, Ünal Karaman ile anlaşma sağlayamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN