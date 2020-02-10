Konyaspor, Ünal Karaman ile anlaşma sağlayamadı

9 Şubat Pazar günü teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Konyaspor'da teknik direktör arayışları sürüyor.

A Spor'un geçtiği son dakika bilgisine ilk olarak Ünal Karaman ile görüşme gerçekleştiren yeşil beyazlı kulüp, 53 yaşındaki çalıştırıcı ile anlaşma sağlayamadı.

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Karaman, 30 Aralık 2019 tarihinde bordo mavili ekip ile yollarını ayırmıştı.

A Spor'un haberine göre Konyaspor, son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Bülent Korkmaz ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

AYKUT KOCAMAN KONYASPOR'A VEDA ETTİ