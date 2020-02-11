Fatih Terim o isimleri hayata döndürdü

Ligin ilk yarısını lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde kapatan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim tecrübesini konuşturdu ve 4 haftada puan farkını 3'e indirdi. İşte tecrübeli hoca ile yeniden doğan o yıldızlar ve takıma verdikleri katkı:

MARİANO: Linnes'in dönüşüyle Brezilyalı sağ bek vites artırdı. Rekabetten olumlu etkilenen Mariano ligde üst üste 3 maçtır asist yapıyor.

DONK: Stopere transfer yapamayan Fatih Terim'in can simidi Hollandalı oyuncu oldu. Marcao ile uyum yakalayan Donk, savunmayı toplarladı.

LEMİNA: Nzonzi'yi gönderen Terim, Gabonlu ön libero için sistemini değiştirdi ve 4-2-3-1'e geçti. İyi bir devre arası kampı geçiren Lemina, Melo'yu hatırlatan performans sergiliyor.

SERİ: Devre arasında Seri'nin Lyon'a gitmesine izin vermeyen Fatih Terim, Lemina'nın partneri olarak Belhanda'yı değil Fildişili yıldızı tercih etti. Seri de ikinci yarıda çıkışa geçti ve Lemina ile birbirlerini tamamlıyorlar.

EMRE AKBABA: 1 senedir sakatlıklarla boğuşan Emre'nin dönüşü muhteşem oldu. Terim'in yeni 10 numarası olan Emre, forma giydiği her maçta skora etki ediyor.

ADEM BÜYÜK: Falcao ve Andone'nin yokluğunda şansını çok iyi değerlendiren Adem, gol sayısında Kolombiyalı dünya yıldızını da geçti.







SARACCHİ SEVİNDİRDİ

Kasımpaşa maçının 4. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Marcelo Saracchi'nin dün çekilen MR'ı sonrası yapılan açıklamada herhangi yeni bir yaralanmaya rastlanmadığı açıklandı. Uruguaylı oyuncunun sahada adaptasyon çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Sakatlığını atlatan Falcao ise kondisyon ekibi ile sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.



12'DEN VURDULAR

Ligin ikinci yarısına 4'te 4 yaparak başlayan Galatasaray sezonun ilk 4 haftasında 5 puan kaybederken sadece 5 gol atmıştı. Sarı-kırmızılılar bu kez Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa ağlarını toplam 12 kez sarstı. İyi bir devre arası kampı geçiren Galatasaray'ın gol sorunu çözülürken, Aslan bu 4 maçta rakiplerine sadece 2 gol izni verdi.



ÇİFTE KUTLAMA

Galatasaray'ın en tecrübeli iki ismi dün doğum günlerini kutladı. Sarıkırmızılı kulüp, sosyal medya hesaplarından önce 35 yaşına giren kaptan Selçuk İnan, sonra 34 olan Radamel Falcao için kutlama mesajı paylaştı. Dünkü çalışma öncesi de ikili için hazırlanan pastalar kesildi.



MAHKEMEDE KRİTİK GÜN

Saha içinde işleri yoluna koyan G.Saray'ı saha dışında sıkıntılı günler bekliyor. 21 Şubat'ta 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki Genel Kurul'un iptali davası görülecek. 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yönetimin ibrasızlık kararına koydurduğu tedbiri değerlendirilecek. Sarı-kırmızılı yöneticiler, kulübe kayyum atanmasına karşı çıkarak davaya müdahil olma kararı aldı ve geçen hafta yazılı dilekçeyle başvuruda bulundu. 'Hâkim müdahalesi' davasından sonuç olumsuz çıkarsa Galatasaray seçime gidecek, mahkeme bilirkişi atarsa süreç daha da uzayacak.

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