Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Son iki sezonda ilk kez...
Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Son iki sezonda ilk kez...
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı Yassine Meriah (k.k.) ve Adem Büyük'ün (2) attığı gollerle 3-0 mağlup ederek lider Demir Grup Sivasspor ile arasındaki puan farkını 3'e indirirken ligde üst üste 5. galibiyetini de almayı başardı. Sarı kırmızılı ekip bu sonuçla iki sezondur yapamadığını yaptı. İşte Galatasaray'ın o istatistiği...
Giriş Tarihi: 09.02.2020
23:21
Güncelleme Tarihi: 09.02.2020
23:25
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