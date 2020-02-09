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  • Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Son iki sezonda ilk kez...

'da çarpıcı istatistik! Son iki sezonda ilk kez...

, 'in 21. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı Yassine Meriah (k.k.) ve 'ün (2) attığı gollerle 3-0 mağlup ederek lider Demir Grup Sivasspor ile arasındaki puan farkını 3'e indirirken ligde üst üste 5. galibiyetini de almayı başardı. Sarı kırmızılı ekip bu sonuçla iki sezondur yapamadığını yaptı. İşte Galatasaray'ın o istatistiği...

Giriş Tarihi: 09.02.2020 23:21 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 23:25
Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Son iki sezonda ilk kez...

'in 21. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yenen , galibiyet serisini sürdürdü.

Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Son iki sezonda ilk kez...

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada, rakibini Yassine Meriah'ın kendi kalesine ve 'ün (2) golleriyle 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, üst üste 5. galibiyetini elde etti.

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Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Son iki sezonda ilk kez...

, son 5 maçında Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Son iki sezonda ilk kez...

'de puanını 39'a çıkaran sarı-kırmızılı takım, lider Demir Grup Sivasspor ile olan farkını 3'e indirdi.

Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Son iki sezonda ilk kez...

ayrıca Opta verilerine göre deplasmanda Konyaspor'un ardından aldığı Kasımpaşa galibiyeti ile son iki sezonunda ilk kez üst üste iki deplasman galibiyeti aldı.

Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Son iki sezonda ilk kez...

Adem Büyük gol sayısını 5'e çıkardı

Karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere 2 kez filelere gönderen Galatasaraylı futbolcu , 'deki gol sayısını 5'e çıkardı.

Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Son iki sezonda ilk kez...
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