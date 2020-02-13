Trabzonspor'da gözler PFDK'da: "Adalet yerini bulmalı"

Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yendiği maçın uzatma dakikalarında kendisine sert ve kasıtlı müdahalelerde bulunan Baiano'yu ittiği için kırmızı kart gören Sörloth'un cezası bugün belli oluyor. Camianın beklentisi Sörloth'a ceza çıkmaması veya 1 maçla sınırlı kalması... Trabzonspor ayrıca Futbol Disiplin Talimatı'nın 12. Maddesi olan 'Haksız Tahrik' unsurunu da koz olarak görüyor. Buna göre fiilin haksız tahrik sonucu işlenmesi halinde cezada indirim yapılır ve PFDK, haksız tahriğin derecesini dikkate alarak, verilecek cezayı üçte birine kadar indirebilir.

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu da Sörloth'un ağır tahrik altında o hareketi yaptığını belirterek, "Sevk edildiği madde gerçekten çok ağır. Ona fazla ceza vermek adaletsizlik olur çünkü tekmeleri yediği kişi sadece sarı kart gördü. Bu pozisyon Türkiye'ye de örnek olmalı ve adalet yerini bulmalı" ifadesini kullandı.



FUTBOLUN CENTİLMENİ

Gençlerbirliği karşısında gördüğü kırmızı kart kariyerinde bir ilk olan Sörloth, 183 maçlık futbolculuk döneminde sadece 15 sarı kart gördü. Norveçli futbolcu her 706 dakikada bir kart görürken, geçtiğimiz sezon Gent formasıyla tüm sezonda sadece bir sarı kart görmüştü. Agresif olmayan kimliği ile öne çıkan Sörloth, Baiano'nun üst üste attığı iki tekme sonrası sinirlenmiş ve rakibini ittiği için kırmızı kartla oyundan atılmıştı.



1 SORU 3 CEVAP

SORU: Sörloth'un 43. maddeden PFDK'ya sevkini nasıl yorumluyorsunuz? Bugün nasıl bir ceza çıkabilir?



BU MADDENİN DEĞİŞMESİ LAZIM

Hakemin yazdığı raporda tahrik unsurunu bir kenara nasıl bıraktığını anlamak gerçekten çok zor. Bir de Gençlerbirliği oyuncusunun Sörloth'a daha önce yaptığı bir hareket var, bunu da yok saydı. Bu maddenin değişmesi gerekmekte. Yapılan bu büyük hatanın sonucunda kart gören Sörloth'a verilecek cezada bu faktörler göz önüne alınmalı. Şampiyonluk yarışında birçok takımın olduğu bir lig yaşanmakta. Bu düzende şampiyonluğu, hakemlerin yapacağı büyük hatalar belirleyecekse kimse kusura bakmasın takımlara yazık olur. İskender GÜNEN



ÜÇ MAÇ CEZA ALIR TAHKİM 2'YE İNDİRİR

Sezonun örneklerine baktığımızda G.Antep-Beşiktaş maçında rakibinin darbesine karşılık veren Elneny 3 maç ceza aldı. Bu nedenle en azından kuralları uygulamada denge var. Ancak Tahkim Kurulu'nun tahrikten dolayı cezayı iki maça indirmesini bekliyorum. Bu olay VAR hakemlerine de büyük ders oldu. Hüseyin Göçek'e pozisyonu izlettirirken, Baiano'nun da agresifliğinin altını çizmeleri gerekiyordu. Sörloth belki 2-3 maç oynamayacak ama en azından Türk futbolu olarak Hüseyin Göçek'i görmeme olasılığımız var. Gürcan BİLGİÇ



BANA GÖRE BİR MAÇ CEZA ALMALIDIR

Hakem Hüseyin Göçek'in Baiano'nun tekmelerini görmezden gelip canı acıyan Sörloth'a tepki gösterdiği için çıkardığı kırmızı kart futbol adına adaletsizliktir. Şimdi Sörloth'u şiddetli hareket olarak ceza kuruluna sevk etmek ve karşılığında da üç maç ceza vermek adaletsizliğin üzerine benzin dökmektir. PFDK'nın önüne gelecek Sörloth davasını Baiano'nun da hareketlerini göz ederek değerlendirmesi gerekir. Bana göre Sörloth'un cezası bir maç olmalıdır. Levent TÜZEMEN

BUGÜN NELER OLDU