Coronavirüs yüzünden kadro dışı

BUGÜN NELER OLDU

Sakatlanan Marcus Rashford'un yerine ara transferin son gününde Çin'in Shanghai Shenhua takımından Odion Ighalo'yu kiralayan. Virüs şüphesiyle iki haftalık kuluçka döneminin geçmesini bekleyen Manchester United, oyuncuyu takımın antrenman yaptığı tesislere almıyor. Nijeryalı forvet, takım arkadaşları İspanya'da kamp yaparken özel antrenörüyle çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan bu tarihte Manchester United ligde Chelsea ile karşılaşacak ve iddialara göre Ighalo bu maçın kadrosunda yer alacak.