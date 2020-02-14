Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Coronavirüs yüzünden kadro dışı

Coronavirüs yüzünden kadro dışı

, coronavirüs korkusu ile ’den transfer ettiği Ighalo’nun tesislere girişine bile yasak getirdi

Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
Coronavirüs yüzünden kadro dışı
Sakatlanan Marcus Rashford'un yerine ara transferin son gününde Çin'in Shanghai Shenhua takımından Odion Ighalo'yu kiralayan Manchester United, bu sefer de coronavirüse takıldı. Virüs şüphesiyle iki haftalık kuluçka döneminin geçmesini bekleyen Manchester United, oyuncuyu takımın antrenman yaptığı tesislere almıyor. Nijeryalı forvet, takım arkadaşları İspanya'da kamp yaparken özel antrenörüyle çalışmalarını sürdürüyor. Ighalo'nun 3 Şubat'ta Manchester'a inmesi sebebiyle 17'sine kadar bu denetimin yapılması bekleniyor. Öte yandan bu tarihte Manchester United ligde Chelsea ile karşılaşacak ve iddialara göre Ighalo bu maçın kadrosunda yer alacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Coronavirüs yüzünden kadro dışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN