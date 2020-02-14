Coronavirüs yüzünden kadro dışı

Sakatlanan Marcus Rashford'un yerine ara transferin son gününde Çin'in Shanghai Shenhua takımından Odion Ighalo'yu kiralayan Manchester United, bu sefer de coronavirüse takıldı
. Virüs şüphesiyle iki haftalık kuluçka döneminin geçmesini bekleyen Manchester United, oyuncuyu takımın antrenman yaptığı tesislere almıyor. Nijeryalı forvet, takım arkadaşları İspanya'da kamp yaparken özel antrenörüyle çalışmalarını sürdürüyor. Ighalo'nun 3 Şubat'ta Manchester'a inmesi sebebiyle 17'sine kadar bu denetimin yapılması bekleniyor.
Öte yandan bu tarihte Manchester United ligde Chelsea ile karşılaşacak ve iddialara göre Ighalo bu maçın kadrosunda yer alacak.