İşte Galatasaray'ın Henry Onyekuru planı

Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru, sarı-kırmızılıların çok istemesine rağmen kulübü Everton tarafından Monaco'ya satılmıştı. Ancak Fransa'ya uyum sağlayamayan Onyekuru ara transferde tekrar Galatasaray'a dönmüş ama sıtma hastalığı yüzünden forma giymesi gecikmişti. Ve son Alanyaspor maçında ikinci yarı oyuna girip, çok etkili olan Onyekuru ilk 11'de yerini de ayırttı.

KAYNAK BELHANDA VE DİAGNE'DEN

YARIM sezon için Galatasaray'a dönmesine rağmen daha uzun süre kalacakmış gibi Florya'da ev tutan Onyekuru'nun tek isteği ise bonservisinin de alınması. Nijeryalı yıldız, "Şu anda başka bir kulübün oyuncusuyum ama kalbimden geçeni soruyorsanız, ben kalmak istiyorum. Galatasaray'ı çok seviyorum, burası benim evim. Monaco'dan bonservisimi almaları için fedakârlığa hazırım'' ifadesini kullandı. Galatasaray yönetimi de 22 yaşındaki yıldız futbolcuyu tutmak istiyor.

Sarı-kırmızılılar, Diagne ve Belhanda'yı sezon sonunda satmak ve buradan gelecek para ile Monaco'dan Onyekuru'nun bonservisini almayı planlıyor.