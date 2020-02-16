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'ye derbisi öncesi bir şok daha!

'in 23. haftasında ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de karşısında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Luiz Gustavo'nun ardından bir şok haber daha geldi. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertli takımın kaptanı 'nun kas zarında yırtık tespit edildi. Buna göre Emre Belözoğlu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Giriş Tarihi: 16.2.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 11:12 ABONE OL
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi bir şok daha!

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü'ne karşı oynanan Süper Lig'in 22'nci hafta mücadelesinde sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kasın zarında yırtık tespit edildi.

Mücadelenin 2'nci yarısında Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna dahil olan Emre Belözoğlu karşılaşmanın 66'ncı dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı. Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kasın zarında yırtık tespit edildi. Kasta da minimal yırtık var. Tedavisine başlandı."

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Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi bir şok daha!
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