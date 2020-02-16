Gerekeni yaparım!

FENERBAHÇE

DERBİDE

GUSTAVO

DERBİDE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü yenilgisinin ardından önemli mesajlar verdi.diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Uzun süredir görmediğim kadar çok kötü bir Fenerbahçe vardı. Başkanımız ve yönetimle masaya yatırırız, karşılıklı olarak tartışırız ve ne gerekiyorsa taşın altına elimizi her zaman sokarız.ifadelerini kullandı.Yanal sözlerine şöyle devam etti: "Taraftarlarımız takıma ve başkanına inanmalı. İnançlarını kaybetmemeliler.Birbirimize destek olmamız ve ayakta durmamız gerekiyor."Ersun Yanal, gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak olan kritik Galatasaray karşılaşması hakkında soruya ise çok kısa bir yanıt verdi: "Derbiyi konuşmak için şu anda cok erken.Takımını yalnız bırakmayarak Ankara'ya gelen ve karşılaşmayı statta izleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, oynanan futbol nedeniyle çok sinirlendi. Tribünde sıkıntılı anlar yaşayan Başkan Koç'un Ersun Yanal'ın biletini kestiği ve bu hafta içinde hocayla bir araya gelerek kararını bildireceği öğrenildi.Soyunma odasına 1-0 geride giden Fenerbahçe'de ikinci yarıda kaptan Emre Belözoğlu, hamle oyuncusu olarak oyuna girdi. Sakatlıktan yeni dönen 39 yaşındaki futbolcu, 66. dakikada yeniden sakatlandı. Baldırını tutarak kenara gelmek istediğini söyleyen Emre, yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı. Tecrübeli oyuncunun net durumu, bugün çekilecek MR'dan sonra belli olacak.Karşılaşmanın 85. dakikasında sarı kart gören Luiz Gustavo, sınırı aştı. Cezalı duruma düşen Fenerbahçeli futbolcu, gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.Ankaragücü'nün Lobzhanidze ile attığı ilk gol tartışmalara neden oldu. Ev sahibi takımın ağları bulduğu pozisyonda ofsayt için VAR incelemesi yapıldı ve gol geçerli sayıldı. Ancak gol öncesi pası veren Sedat'ın topu eliyle düzelttiği ortaya çıktı. Taraftarlar, pozisyon için büyük tepki gösterdi.Fenerbahçe bu sezon en büyük sıkıntıyı dış sahada oynadığı maçlarda yaşadı. Sarılacivertliler, deplasmanda çıktığı 12 karşılaşmada 5 yenilgi, 3 beraberlik alarak toplamda 21 puandan oldu.Fenerbahçe bu sezon ligde oynadığı 22 maçın 17'sinde gol yedi. Bu karşılaşmaların 12'sinde kalesine gelen ilk top ağlarla buluştu.