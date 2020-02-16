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'in 22. haftasında , yarın deplasmanda Fraport ile karşı karşıya gelecek.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 16.2.2020 14:03 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 14:03 ABONE OL
Kasımpaşa, Antalyaspor'a konuk olacak

Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde oynadığı son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Kasımpaşa, kötü gidişe Fraport TAV Antalyaspor karşısında son vermek istiyor. Lacivert-beyazlı ekip, Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta sadece 4 puan toplayabildi. Fuat Çapa'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, ligde 16 puanla 17. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan David Pavelka, Fode Koita, Loret Sadiku, Ricardo Quaresma ve Fatih Öztürk ile kart cezası süren Haris Hajradinovic, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Kasımpaşa 3-0 kazanmıştı.

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Kasımpaşa, Antalyaspor'a konuk olacak
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