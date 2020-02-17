Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal oyuncularıyla vedalaştı

Fenerbahçe'nin Trabzonspor mağlubiyeti ile başlayan çöküşü, Ankaragücü maçıyla dip yaptı. Başkent'te alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrasında teknik direktör Ersun Yanal'ın geleceği tartışılmaya başlandı. Tecrübeli çalıştırıcı, maçın ardından soyunma odasında sadece 30 saniye kaldı ve maçla ilgili hiçbir şey konuşmadı. Sadece "Bütün sorumluluk benim. Hiçbirinizi suçlamıyorum. Benim durumumun ne olacağını bilmiyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

BAZI İSİMLERDEN ELEŞTİRİ

Futbolculardan bazıları Ersun Yanal ile helalleşti. Bazı isimlerin ise eleştirilerde bulunduğu bildirildi. Fenerbahçe'de birkaç futbolcunun özellikle antrenmanlardaki plansız-programsız gidişat ve rakip analizlerindeki zafiyet nedeniyle tecrübeli hocadan rahatsız olduğu, bu nedenle Yanal'la arası bozuk olan çok sayıda futbolcu bulunduğu kaydedildi.

COCU İLE KADERİ AYNI MI OLACAK?

Ankaragücü maçları Fenerbahçe'ye yaramıyor. Yanal'dan önceki teknik direktör Phillip Cocu, 2018-19 sezonunun 10. haftasında, Kadıköy'de 3-1 kaybettiği Ankaragücü maçının ardından görevden alınmıştı. Birkaç haftalık Koeman döneminin ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Yanal, yine bir Ankaragücü mağlubiyetiyle camianın hedefi haline geldi.

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YÖNETİM: DERBİYİ BEKLEYELİM

CAMİA: HEMEN GÖNDERİN

Başkan Koç, kararını Yanal ile bugün yapacağı görüşmeden sonra verecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankaragücü maçının ardından sessizliğini koruyor. Yönetim, Ersun Yanal'ın geleceği hakkında karar vermek için Galatasaray derbisini beklemenin uygun olacağını düşünüyor. Camiada ise tecrübeli hocaya karşı çok sert tepkiler var. Taraftarlar sosyal medya üzerinden hocanın derhal görevden alınması yönünde görüş belirtiyor. Büyük çoğunluk Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile başarılı olamayacağı fikrinde birleşiyor. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler artık Ali Koç'ta... Başkan, Yanal ile bugün olması muhtemel görüşmesinin ardından kararını verecek.

NE DEDİLER?

Gürcan BİLGİÇ

ERSUN YANAL KESİNLİKLE KALMALI

Ankaragücü yenilgisi şampiyonluk şansını çok azalttı. İki rakibini (Trabzon, Alanya) yenemedikten sonra bu kayıp sezonun matematiğinde kolay telafi edilir bir durum değil. Fenerbahçe'nin üç tane maçı var; Galatasaray ve Trabzonspor'la oynayacağı iki yarı final. Asıl konsantrasyonlarını yeni rotaya kurmalı.

Galatasaray galibiyetiyle taraftarını mutlu edip, kupayı kazanarak da sezonu taçlandırmayı ön plana almalı.

Ersun hoca, kesinlikle kalmalı.

Fenerbahçe'nin oyunu, taraftarın istediği model. Neden kazanamıyor sorusu; oyuncu kalitesiyle ilgilidir.

Avrupa'nın en çok pozisyona giren 5. takımı olacaksın, değerlendirme oranında 27'nci. Değerlendirilemiyorsa sorun teknik adamda değildir.

Murat ÖZBOSTAN

TEKNİK ADAM DEĞİL YÖNETİM SUÇLU!

F.Bahçe saha içine odaklanırsa başarılı olur. Bu saatten sonra teknik adam değiştirmek sezonu çöpe atmaktır. Dolayısıyla Ersun Yanal ile devam etmek gerekir. Stoperi ve sol beki olmayan bir hoca! Bu sorunu herkes aylardır biliyor ama çözüm üretemeyen bir yönetim var. Olan olmuş... Ligin bitmesine az bir zaman kalmış. Galatasaray maçını F.Bahçe kazanırsa bugün konuşulanlar unutulur. Kalan haftalara umut olur. Kazanamazsa hoca değil yönetim fatura ödemelidir.

F.Bahçe'nin kaybettiği puanların sorumlusu teknik kadro ve oyunculardan önce yönetimdir.

Teknik adamlar, sportif direktörler zaten bedel ödedi!