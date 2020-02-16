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Fenerbahçe'de sürpriz! Erol Bulut ile Alex De Souza...

Fenerbahçe'de sürpriz! Erol Bulut ile Alex De Souza...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü'ne konuk olurken, mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Maçın ardından adeta çılgına dönen Fenerbahçe taraftarı, mevcut teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasını talep ederken, gündeme önemli bir ismi getirdiler. Şu anda Alanyaspor'da teknik direktörlük görevini üstlenen Fenerbahçeli eski futbolcu Erol Bulut, sarı lacivertlilerin 1. numaralı ismi olmayı başardı. Öte yenden Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor ile yakaladığı başarılı form grafiği ile başında olduğu takımları kendine hayran bırakan Erol Bulut'a dair taraftarların bir isteği daha var; Alex De Souza! İşte detaylar...