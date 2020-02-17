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: İki haftadır maç yapmadığımız için konsantrasyonumuz eksikti

Teknik Direktörü , deplasmanda 2-0 kaybettikleri Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "İki haftadır maç yapmadığımız için konsantrasyonumuz eksikti" dedi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 17.2.2020 23:16 ABONE OL
İsmail Kartal: İki haftadır maç yapmadığımız için konsantrasyonumuz eksikti

Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda konuk olduğu Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, zorlu bir deplasmanda iyi bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

Kartal, yaptığı açıklamada, "Bugün aslında moral motivasyonumuz çok iyiydi ama maça çok iyi başlayamadık. Rakibimiz ise bize göre daha coşkuluydu. Maçın 20. dakikasından sonra oyuna dengeyi getirdik ve net pozisyonlar da bulduk. Sonuçta iki haftadır maç yapmıyoruz. Maç yapamadığımız için iki haftadır takımda, oyuncuların büyük kısmında konsantrasyon eksikliği vardı. İkinci yarıda da maçın hemen başında bir gol yedik. Sonrasında 10 kişi kaldık ve oyunu dengelemekte zorlandık. Rakibimiz iki penaltı kaçırınca biraz daha oyuna ortak olmaya çalıştık ama başaramadık ve kaybettik. Biz bu değiliz aslında ama yapacak bir şey yok, toparlanmaya çalışacağız. Şimdi önümüzdeki Başakşehir maçına odaklanacağız. Ben Gaziantep ekibini tebrik ediyorum galibiyetleri için" ifadelerini kullandı.

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İsmail Kartal: İki haftadır maç yapmadığımız için konsantrasyonumuz eksikti
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