Artık kolay kaybediyor!

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, son üç maçta yaşadığı puan kayıplarıyla ağır yara aldı. Sarılacivertliler, büyük eleştiri aldığı sezonları dahi arar hale geldi. Sarı-lacivertliler, şampiyonluğa oynadığı ve ligi ikinci sırada tamamladığı 2017-18'de 34 maçta 4 mağlubiyet almıştı. Bu sezonun 22. haftası geride kalırken mağlubiyet sayısı 6 oldu.



ORTALAMA ÇOKTAN AŞILDI

Fenerbahçe, şampiyon olduğu 2013-14'te sezonunu 6 mağlubiyetle tamamlamıştı. Ardından zirve mücadelesi verdiği ancak mutlu sona ulaşamadığı 4 sezonda 2014-15 (4 ), 2015- 16 (4), 2016-17 (6) ve 2017-18 (4) 136 maça çıktı. Toplam 18, sezon başına ortalama 4.5 mağlubiyet aldı. Bitimine 12 hafta varken, bu ortalama çoktan aşıldı. Kanarya, küme düşme hattını gördüğü geçen sezonu 10 yenilgiyle tamamlamıştı.



KADIKÖY'ÜN FAVORİSİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında pazar günü Kadıköy'de oynanacak derbi için iddaa Risk Merkezi, maçın oranlarını açıkladı. Kanarya'nın galibiyetine 1.85 verilirken, 23 maçtır Kadıköy'de kazanamayan Aslan'ın bu seriyi bozmasına 2.95'lik oran biçildi. Beraberlik 3.10 oldu. 2.5 gol üstü oranı 1.58, 2.5 alt oranı ise 1.90 olarak açıldı. 23. haftanın bir diğer önemli maçı Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasının oranları da belirlendi. Beşiktaş'a 1.90, Trabzon'a 2.75 beraberliğe 3.20 or an verildi.

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