Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Artık kolay kaybediyor!

Artık kolay kaybediyor!

Şampiyonluğa oynadığı son 4 sezonun 3’ünü 4 yenilgi ile kapatan sarı-lacivertliler, bitime 12 hafta kala 6. mağlubiyeti yaşadı. Kanarya küme düşme hattını gördüğü geçen sezonu 10 yenilgiyle tamamlamıştı.

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Artık kolay kaybediyor!

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, son üç maçta yaşadığı puan kayıplarıyla ağır yara aldı. Sarılacivertliler, büyük eleştiri aldığı sezonları dahi arar hale geldi. Sarı-lacivertliler, şampiyonluğa oynadığı ve ligi ikinci sırada tamamladığı 2017-18'de 34 maçta 4 mağlubiyet almıştı. Bu sezonun 22. haftası geride kalırken mağlubiyet sayısı 6 oldu.

ORTALAMA ÇOKTAN AŞILDI
Fenerbahçe, şampiyon olduğu 2013-14'te sezonunu 6 mağlubiyetle tamamlamıştı. Ardından zirve mücadelesi verdiği ancak mutlu sona ulaşamadığı 4 sezonda 2014-15 (4 ), 2015- 16 (4), 2016-17 (6) ve 2017-18 (4) 136 maça çıktı. Toplam 18, sezon başına ortalama 4.5 mağlubiyet aldı. Bitimine 12 hafta varken, bu ortalama çoktan aşıldı. Kanarya, küme düşme hattını gördüğü geçen sezonu 10 yenilgiyle tamamlamıştı.

KADIKÖY'ÜN FAVORİSİ
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında pazar günü Kadıköy'de oynanacak derbi için iddaa Risk Merkezi, maçın oranlarını açıkladı. Kanarya'nın galibiyetine 1.85 verilirken, 23 maçtır Kadıköy'de kazanamayan Aslan'ın bu seriyi bozmasına 2.95'lik oran biçildi. Beraberlik 3.10 oldu. 2.5 gol üstü oranı 1.58, 2.5 alt oranı ise 1.90 olarak açıldı. 23. haftanın bir diğer önemli maçı Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasının oranları da belirlendi. Beşiktaş'a 1.90, Trabzon'a 2.75 beraberliğe 3.20 or an verildi.

İşte Fenerbahçe'yi zirveden uzaklaştıran o hatalar!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Artık kolay kaybediyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN