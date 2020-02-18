Bülent Timurlenk'ten Mustafa Kapı yorumu

Galatasaray'da Mustafa Kapı şoku… Sarı-kırmızılı kulüp, 2002 doğumlu yıldız adayı için resmi sitesinden "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde yetişmesine emek verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden kadro dışı bırakılmıştır" açıklamasını yaptı. 17 yaşındaki oyuncuya sarı-kırmızılıların yıllık 300 bin TL önerdiği ancak Mustafa'nın, Avrupa'da oynamak için sözleşme uzatmadığı belirtildi. 8 Ağustos 2002 doğumlu futbolcu kurallar gereği 8 Ağustos 2020'den önce bir Avrupa Kulübü ile sözleşme imzalayamıyor.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Galatasaray'ın kadro dışı açıklamasının ardından Mustafa Kapı sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi. Oyuncunun yıllar önce F.Bahçe'ye başarı dileyen, Fatih Terim'i eleştiren paylaşımları ortalığa düştü. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kapı'ya büyük tepki gösterdi.

KİMDİR?

* 8 Ağustos 2002 doğumlu.

* Futbola 11 yaşında Denizlispor altyapısında başladı 12 yaşında Florya'ya geldi.

* Galatasaray tarihinde resmi maçlarda forma giyen en genç oyuncu (16 yıl 8 ay 10 gün) unvanını Emre Belözoğlu'ndan aldı.

* Bu sezon U19 Süper Ligi'nde 16 maçta 1020 dakika forma giyip 1 gol attı. UEFA Gençlik Ligi'nde 6 karşılaşmada 488 dakika oynadı.

* Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

BÜLENT TİMURLENK | BİR GÖRÜŞ

İstediği yere gidebilir!

Altyapısından yetiştiğiniz kulübün taraftarı olmak zorunda değilsiniz ama özel hayatınıza ve sosyal medyada yaptığınız paylaşımlara dikkat etmek zorundasınız. Emre Belözoğlu, bunun en güzel örneği... Mustafa Kapı'ya emek veren ve bu emeklerin karşılığını bekleyen Galatasaray, bu açıklamayı yapmasaydı, sezon sonunda Mustafa X kulübe gittiğinde oyuncuyu elinde tutamayan, yönetim olarak eleştirilecekti. Bunun önüne geçtiler. Barcelona'nın da altyapısında yeni Messi olarak lanse edilen Xavi Simons, PSG'ye imza attı. Mustafa Kapı da istediği kulübe gidebilir. Bir Türk genci olarak inşallah menajerlerin elinde oyuncak olmaz.