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'dan Saracchi ve açıklaması!

Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray, maçtan 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Maçın son dakikalarında Lemina'nın yaşadığı sakatlık, yıldız futbolcunun oyuna devam edememesine neden olmuştu. 23. haftada Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, en çok merak edilen konu Saracchi ve Lemina'nın derbide oynayıp oynamayacağıydı. Galatasaray'dan iki ismin sakatlıkları konusunda açıklama geldi...

Giriş Tarihi: 17.02.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 14:44
Galatasaray'dan Saracchi ve Lemina açıklaması!

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

" Futbol Takımı, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 23. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray'dan Saracchi ve Lemina açıklaması!

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

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Galatasaray'dan Saracchi ve Lemina açıklaması!

Diğer oyuncular ise Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başladı.

Galatasaray'dan Saracchi ve Lemina açıklaması!

Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray'dan Saracchi ve Lemina açıklaması!

Marcelo Saracchi, kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde salonda ve sahada kondisyonerler eşliğinde adaptasyon çalışması yaptı.

Galatasaray'dan Saracchi ve Lemina açıklaması!

Yeni Malatyaspor ile oynanan lig maçında sağ üst arka adalesindeki ağrı şikâyetiyle oyuna devam edemeyen ve dün akşamdan itibaren tedavisine başlanan Mario Lemina'nın sağlık durumu hakkındaki açıklama, yarın gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından yapılacak.

Galatasaray'dan Saracchi ve Lemina açıklaması!

Takımımız, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına Çarşamba günü saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek."

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