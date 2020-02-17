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Galatasaray'dan Saracchi ve Lemina açıklaması!

Galatasaray'dan Saracchi ve Lemina açıklaması!

Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray, maçtan 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Maçın son dakikalarında Lemina'nın yaşadığı sakatlık, yıldız futbolcunun oyuna devam edememesine neden olmuştu. 23. haftada Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, en çok merak edilen konu Saracchi ve Lemina'nın derbide oynayıp oynamayacağıydı. Galatasaray'dan iki ismin sakatlıkları konusunda açıklama geldi...

Giriş Tarihi: 17.02.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 14:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





