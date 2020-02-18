Fenerbahçe'de Ersun Yanal idmana çıkmadı

Fenerbahçe'de geleceği tartışılan teknik direkör Ersun Yanal dün tesislere gelmesine rağmen takımın başında idmana çıkmadı. Bu konuda farklı yorumlar yapılırken, bir süre sonra olayın perde arkası aralandı. Tecrübeli çalıştırıcının, Ankaragücü mağlubiyeti nedeniyle oyunculara tepki olarak antrenmana çıkmadığı öğrenildi. Yanal'ın, daha önceden de bazı yenilgilerin ardından futbolculara tepki gösterip ilk çalışmalarda yer almağı belirtildi. Tecrübeli hoca, pazar günkü derbide takımın başında bulunacak. Ersun Yanal'ın katılmadığı dünkü antrenmanı takip eden Başkan Ali Koç ile Başkan Vekili Semih Özsoy oyunculara moral verdi.

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