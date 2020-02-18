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Ersun Yanal ve Fatih Terim 11'leri belirledi! Fenerbahçe - Galatasaray...

Ersun Yanal ve Fatih Terim 11'leri belirledi! Fenerbahçe - Galatasaray...

Süper Lig'in 23. haftası Fenerbahçe - Galatasaray derbisine ev sahipliği yapacak. Nefesleri kesecek mücadele, iki takım için de şampiyonluk yolunda çok kritik. Fenerbahçe, son 3 haftada kaybettiği puanları telafi etmek bir yandan da Kadıköy'deki Galatasaray'a karşı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Galatasaray ise 5'te 5 ile başladığı ikinci yarıda kazanmaya devam etmek istiyor. Dev maç öncesi iki takımın da puan kaybına tahammülü yok. İki takım da orta sahasında en önemli isme yer veremeyecek. Fenerbahçe'de kart cezalısı Gustavo, Galatasaray'da ise Yeni Malatyaspor karşısında sakatlanan Lemina takımdaki yerini alamayacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim derbi öncesi son hazırlıklarını yaptı. İşte iki takımın muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 18.02.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 09:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





