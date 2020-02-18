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Ersun Yanal ve 11'leri belirledi! - ...

Süper Lig'in 23. haftası Fenerbahçe - Galatasaray derbisine ev sahipliği yapacak. Nefesleri kesecek mücadele, iki takım için de şampiyonluk yolunda çok kritik. Fenerbahçe, son 3 haftada kaybettiği puanları telafi etmek bir yandan da Kadıköy'deki Galatasaray'a karşı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Galatasaray ise 5'te 5 ile başladığı ikinci yarıda kazanmaya devam etmek istiyor. Dev maç öncesi iki takımın da puan kaybına tahammülü yok. İki takım da orta sahasında en önemli isme yer veremeyecek. Fenerbahçe'de kart cezalısı Gustavo, Galatasaray'da ise Yeni Malatyaspor karşısında sakatlanan Lemina takımdaki yerini alamayacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim derbi öncesi son hazırlıklarını yaptı. İşte iki takımın muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 18.02.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 09:36
Ersun Yanal ve Fatih Terim 11'leri belirledi! Fenerbahçe - Galatasaray...

'de gözler derbisine çevrildi. Ligde üst üste yaşadığı kayıplarla (bir maçı eksik) lider 'un 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertli ekip için kazanmaktan başka seçenek kalmadı.

Ersun Yanal ve Fatih Terim 11'leri belirledi! Fenerbahçe - Galatasaray...

Belki de son kozunu oynayacak olan teknik heyeti eksikler düşündürüyor. Kritik sınav öncesi takımın orta sahadaki dinamosu Luiz Gustavo cezalı. Emre Belözoğlu ile hücum hattının önemli aktörü Garry Rodrigues de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Üç ismin dışında 'nin formunda da büyük düşüş var.

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Ersun Yanal ve Fatih Terim 11'leri belirledi! Fenerbahçe - Galatasaray...

MURİÇ'E TERAPİ

Ligde üç haftadır gol atamayan Vedat Muriç'e teknik heyet moral aşılıyor. Kosovalı oyuncu da 'a gol atarak kendisini affettirmeyi planlıyor. derbisinde ağları havalandıran yıldız, sarı-kırmızılı ekibi de boş geçmeyerek 'gerçek Fenerbahçeli' olmayı hedefliyor. Kanarya, Muriç'in gol attığı ligdeki 10 maçı da kazandı. İlk 19 haftada 12 gol+4 asist ile takımın lokomotifi olan Vedat, son üç haftada skor katkısı yapamadı.

Ersun Yanal ve Fatih Terim 11'leri belirledi! Fenerbahçe - Galatasaray...

'da artık tek gündem derbisi... İkinci yarının başlamasıyla beraber ritmini bulan sarı-kırmızılı ekip, Yeni Malatya engelini de aşarak ligde üst üste 6 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu süreçte en fazla galibiyet alan, en fazla gol atan (18) ve en az gol yiyen (3) takım olmayı başardı.

Ersun Yanal ve Fatih Terim 11'leri belirledi! Fenerbahçe - Galatasaray...

Ayrıca ortaya koyduğu yüksek tempo teknik heyet ve taraftarları memnun ederken pazar akşamı oynanacak derbi öncesi beklentileri yükseltti.

Ersun Yanal ve Fatih Terim 11'leri belirledi! Fenerbahçe - Galatasaray...

KADIKÖY'DE ŞAMPİYON OLDUK
, oyuncularını bu zorlu karşılaşmaya hazırlamaya başladı. Ligde kritik bir noktaya geldiklerini ve zirve için galibiyetlerin devam etmesi gerektiğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, en büyük düşmanlarının stres olduğunu belirterek "Biz 'de kupa kaldırmış bir takımız. Bu maça da aynı rahatlıkla çıkacağız ve galibiyetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Ersun Yanal ve Fatih Terim 11'leri belirledi! Fenerbahçe - Galatasaray...

Her iki teknik adam da galibiyet hesapları yaparken sahaya sürecekleri ilk 11'leri büyük ölçüde belirlediler.

İşte Fenerbahçe - maçının muhtemel 11'leri

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