Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu başlıyor! İşte program…

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Aralık ayında biten grup aşamasında, son 16 turuna yükselen takımlar, kozlarını paylaşmaya başlıyor. Grup aşamasında, Atletico Madrid, Liverpool, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Atalanta, Valencia, Tottenham, Leipzig, Chelsea - Bayern Münih, Napoli, Barcelona, Olympique Lyon, Juventus, Real Madrid ve Manchester City bir üst tura yükselme başarısı göstermişti.
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu bugün Atletico Madrid - Liverpool ve Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain maçlarıyla başlayacak.
İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ PROGRAMI
Atletico Madrid - Liverpool (beIN SPORTS 2)
Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain (beIN SPORTS 1)
19 ŞUBAT ÇARŞAMBA
Atalanta - Valencia
Tottenham - Leipzig
25 ŞUBAT SALI
Chelsea - Bayern Münih
Napoli - Barcelona
26 ŞUBAT ÇARŞAMBA
Olympique Lyon - Juventus
Real Madrid - Manchester City
ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI YARIŞI
Lewandowski – Bayern Münih – 10 gol
Haaland –Borussia Dortmund – 8 gol
Orsic – Dinamo Zagreb – 7 gol
ŞAMPİYONLAR LİGİ ASİST KRALLIĞI YARIŞI
Ziyech - Ajax – 7 asist
Marko Marin - Kızılyıldız – 4 asist
Valbuena - Olympiakos – 4 asist
Riyad Mahrez – Manchester City – 4 asist