Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu başlıyor! İşte program…

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu başlıyor! İşte program…

Şampiyonlar Ligi son 16 turu bugün başlıyor. Son 16 Turu’nda ilk maçlar, bu hafta ve önümüzdeki hafta oynanacak 4’er maç ile son bulacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu, bugün - ve - Saint-Germain maçlarıyla başlayacak.

Giriş Tarihi: 18.2.2020 12:47 ABONE OL
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu başlıyor! İşte program…

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Aralık ayında biten grup aşamasında, son 16 turuna yükselen takımlar, kozlarını paylaşmaya başlıyor. Grup aşamasında, Atletico Madrid, Liverpool, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Atalanta, Valencia, Tottenham, Leipzig, Chelsea - Bayern Münih, Napoli, Barcelona, Olympique Lyon, Juventus, Real Madrid ve Manchester City bir üst tura yükselme başarısı göstermişti.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu bugün Atletico Madrid - Liverpool ve Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain maçlarıyla başlayacak.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ PROGRAMI
Atletico Madrid - Liverpool (beIN SPORTS 2)
Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain (beIN SPORTS 1)
19 ŞUBAT ÇARŞAMBA
Atalanta - Valencia
Tottenham - Leipzig
25 ŞUBAT SALI
Chelsea - Bayern Münih
Napoli - Barcelona
26 ŞUBAT ÇARŞAMBA
Olympique Lyon - Juventus
Real Madrid - Manchester City

ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI YARIŞI
Lewandowski – Bayern Münih – 10 gol
Haaland –Borussia Dortmund – 8 gol
Orsic – Dinamo Zagreb – 7 gol

ŞAMPİYONLAR LİGİ ASİST KRALLIĞI YARIŞI
Ziyech - Ajax – 7 asist
Marko Marin - Kızılyıldız – 4 asist
Valbuena - Olympiakos – 4 asist
Riyad Mahrez – Manchester City – 4 asist

VAR, AVRUPA LİGİ’NDE DE BAŞLIYOR

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu başlıyor! İşte program…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN