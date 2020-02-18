Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu başlıyor! İşte program…

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Aralık ayında biten grup aşamasında, son 16 turuna yükselen takımlar, kozlarını paylaşmaya başlıyor. Grup aşamasında, Atletico Madrid, Liverpool, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Atalanta, Valencia, Tottenham, Leipzig, Chelsea - Bayern Münih, Napoli, Barcelona, Olympique Lyon, Juventus, Real Madrid ve Manchester City bir üst tura yükselme başarısı göstermişti.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu bugün Atletico Madrid - Liverpool ve Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain maçlarıyla başlayacak.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ PROGRAMI

Atletico Madrid - Liverpool (beIN SPORTS 2)

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain (beIN SPORTS 1)

19 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Atalanta - Valencia

Tottenham - Leipzig

25 ŞUBAT SALI

Chelsea - Bayern Münih

Napoli - Barcelona

26 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Olympique Lyon - Juventus

Real Madrid - Manchester City

ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI YARIŞI

Lewandowski – Bayern Münih – 10 gol

Haaland –Borussia Dortmund – 8 gol

Orsic – Dinamo Zagreb – 7 gol

ŞAMPİYONLAR LİGİ ASİST KRALLIĞI YARIŞI

Ziyech - Ajax – 7 asist

Marko Marin - Kızılyıldız – 4 asist

Valbuena - Olympiakos – 4 asist

Riyad Mahrez – Manchester City – 4 asist

VAR, AVRUPA LİGİ’NDE DE BAŞLIYOR