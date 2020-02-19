Beşiktaş'ta kampanya detayları belli oldu: Hedef 250 milyon TL

Bankalar Konsorsiyumu ile yapılan anlaşma gereği tüm gelirleri temlik altında olan Beşiktaş, bu kapsamın dışında kalacağı için bağış kampanyası yoluna gitmeyi tercih etti. Pazarlamadan, iletişime kadar tüm birimlerin hummalı bir çalışma ortamında yürüttüğü projenin ilk taslağında öne çıkan detaylar şöyle:



SLOGAN ÜRETİLECEK

Mart ayının ilk haftasında başlayacak çalışma uzun soluklu olacak. Kampanyanın adı henüz belirlenmedi ancak birçok alternatif slogan üzerinde duruluyor.



ÇEBİ DESTEK İSTEYECEK

Kulüp yöneticilerinin hepsi kendi alanlarındaki iş insanlarıyla görüşecek. Ekonomi çevresine yakınlığı ile bilinen İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, katılacağı programlarda kampanya hakkında bilgi verecek. Başkan Ahmet Nur Çebi de camianın önde gelen isimleriyle bir araya gelerek destek isteyecek.



İLK ETAP 100-150 MİLYON TL

Hedef ilk etapta Nisan ayına kadar 100-150 milyon TL arası bir rakama ulaşmak. Yönetim, Mayıs ayında da 250 milyon TL'ye ulaşarak TFF'ye yaz dönemi için verilecek mali tablolara bu gelirleri yazmak istiyor.



FENERBAHÇE ÖRNEK ALINIYOR

Kampanyanın odağı taraftarlar olacak. Fenerbahçe'nin yaptığı çekilişlerde atılan mesajların %40'ını Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı oluşturdu. Bu noktadan yola çıkılarak çekiliş gibi çeşitli etkinliklerle diğer kulüp taraftarlarından da kazanç sağlanacak. Ayrıca taraftarlara hediye uygulamaları da yapılacak. Gelir anlamında kâr marjı düşük forma yerine farklı uygulamalar planlanıyor. Futbolcular ile bağış yapacak kişileri bir araya getirecek çekilişler bunlardan bir tanesi.



TV'DEN YAYINLANACAK

Kampanya startı bir televizyon kanalında olacak. Futbolcular, teknik ekip ve yönetimin yanı sıra Beşiktaş taraftarı ünlü isimler de işin içerisinde yer alacak.

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