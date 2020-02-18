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  • İşte Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş-Trabzonspor maçında oynayamayacak isimler

İşte - ve - maçında oynayamayacak isimler

'in 23. haftasında kıyamet kopacak. 23. hafta - ve - derbilerine ev sahipliği yapacak. Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u yenerek şampiyonluk yarışından kopmamak, Trabzonspor ise kazanarak liderliğini perçinlemek istiyor. Fenerbahçe - Galatasaray maçı ise yine nefesleri kesecek. Sarı lacivertli takım taraftarı önünde hem derbi kazanmak hem de kötü gidişatı durdurmak isterken Galatasaray ise galibiyet serisine devam etmek istiyor. Peki, karşılaşmalar öncesi takımlardaki son durum ne? Hangi isimler sahada yerini alırken kimler cezası veya sakatlık sebebiyle derbide oynayamayacak? İşte Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'da son durum...

Giriş Tarihi: 18.02.2020 17:17
İşte Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş-Trabzonspor maçında oynayamayacak isimler

'in 23. haftası adeta bir futbol şölenine sahne olacak... Cuma günü sezonun bomba ekibi 'un, sahasında ağırlayacağı mücadelesiyle açılacak olan haftada 'u, ise ezeli rakibi 'ı ağırlayacak.

İşte Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş-Trabzonspor maçında oynayamayacak isimler

Futbolseverlerin heyecanla beklediği 23. hafta mücadeleleri öncesi ekipler kritik haftalara girilirken puan kaybı yaşamamak adına çalışmalarına tam gaz devam ederken sakat ve cezalı isimler teknik adamları düşündürüyor.

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İşte Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş-Trabzonspor maçında oynayamayacak isimler

Peki - ve - mücadelesi öncesi kart cezası ya da sakatlığı bulunan isimler kimler? Hangi oyuncular sahadaki yerlerini alamayacak. İşte yanıtı.

İşte Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş-Trabzonspor maçında oynayamayacak isimler

23. haftanın ilk derbisinde düdük 22 Şubat Pazar günü saat 20.00'da çalacak. 22 hafta sonunda topladığı 36 puanla 7. sırada yer alan , bu sezon oynadığı oyunla her kesimin takdirini toplayan ve maç eksiği ile topladığı 44 puanla lider durumda bulunan 'u sahasında konuk edecek.

İşte Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş-Trabzonspor maçında oynayamayacak isimler

Ev sahibi avantajıyla seyircisinin önünde kazanmak isteyen ile liderlik yarışında yara almak istemeyen ekibinin müthiş mücadele öncesi iki ekipte de eksik oyuncular bulunuyor. İşte o isimler...

İşte Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş-Trabzonspor maçında oynayamayacak isimler

BEŞİKTAŞ

İşte Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş-Trabzonspor maçında oynayamayacak isimler

-KART CEZALISI

Yok

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