İşte Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş-Trabzonspor maçında oynayamayacak isimler

Süper Lig'in 23. haftasında kıyamet kopacak. 23. hafta Beşiktaş - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Galatasaray derbilerine ev sahipliği yapacak. Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u yenerek şampiyonluk yarışından kopmamak, Trabzonspor ise kazanarak liderliğini perçinlemek istiyor. Fenerbahçe - Galatasaray maçı ise yine nefesleri kesecek. Sarı lacivertli takım taraftarı önünde hem derbi kazanmak hem de kötü gidişatı durdurmak isterken Galatasaray ise galibiyet serisine devam etmek istiyor. Peki, karşılaşmalar öncesi takımlardaki son durum ne? Hangi isimler sahada yerini alırken kimler cezası veya sakatlık sebebiyle derbide oynayamayacak? İşte Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'da son durum...

