Samsunspor durdurulamıyor! Samsunspor 3-0 Amed | MAÇ SONUCU

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta Samsunspor, sahasında Amed'i 3-0'lık skorla geçt, Samsunspor'un golleri Burak Çalık, Gökhan Alsan ve Ahmethan Köse'den geldi.



SERİYE BAĞLADI!

Samsunspor, Amed karşısında aldığı galibiyetle üst üste 8'inci maçını kazanmış oldu. Karadeniz ekibi, son 14 maçta ise 13'üncü galibiyetine uzandı.



EN YAKIN RAKİBİNE 7 PUAN FARK!

Samsunspor, Amed maçıyla birlikte liderlik koltuğundaki yerini de sağlamlaştırdı. Geçtiğimiz hafta da en yakın rakibi Manisa BBSK'yı yenen Samsunspor 7 puan farkla lider.

KRİTİK MAÇTA SAMSUNSPOR GÜLDÜ! MANİSA BBSK 1-3 SAMSUNSPOR | MAÇ SONUCU