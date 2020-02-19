Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Samsunspor durdurulamıyor! Samsunspor 3-0 Amed | MAÇ SONUCU

durdurulamıyor! Samsunspor 3-0 Amed | MAÇ

2. Lig ’ta , sahasında Amed’i 3-0’lık skorla geçt, Samsunspor’un golleri , ve ’den geldi.

Giriş Tarihi: 19.2.2020 16:32 ABONE OL
Samsunspor durdurulamıyor! Samsunspor 3-0 Amed | MAÇ SONUCU

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta Samsunspor, sahasında Amed'i 3-0'lık skorla geçt, Samsunspor'un golleri Burak Çalık, Gökhan Alsan ve Ahmethan Köse'den geldi.

SERİYE BAĞLADI!
Samsunspor, Amed karşısında aldığı galibiyetle üst üste 8'inci maçını kazanmış oldu. Karadeniz ekibi, son 14 maçta ise 13'üncü galibiyetine uzandı.

EN YAKIN RAKİBİNE 7 PUAN FARK!
Samsunspor, Amed maçıyla birlikte liderlik koltuğundaki yerini de sağlamlaştırdı. Geçtiğimiz hafta da en yakın rakibi Manisa BBSK'yı yenen Samsunspor 7 puan farkla lider.

KRİTİK MAÇTA SAMSUNSPOR GÜLDÜ! MANİSA BBSK 1-3 SAMSUNSPOR | MAÇ SONUCU

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsunspor durdurulamıyor! Samsunspor 3-0 Amed | MAÇ SONUCU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN