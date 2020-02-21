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’a 3 gün galibiyet izni

'in 23'üncü haftasında Demir Grup sahasında Aytemiz 'u 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından futbolcularına 3 gün izin verdi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 22.2.2020 00:20 ABONE OL
Sivasspor’a 3 gün galibiyet izni

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 23. hafta maçında sahasında Alanyaspor'u; Mert Hakan Yandaş golüyle 1-0 mağlup eden Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolculara üç gün izin verdi.

Kırmızı-beyazlı ekip 25 Şubat Salı günü saat 16.00'da Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla ligin 24. haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başlayacak.

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MKE Ankaragücü ile Sivasspor 1 Mart Pazar günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak.

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Sivasspor’a 3 gün galibiyet izni
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