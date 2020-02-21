Sivasspor - Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'de 23. haftanın perdesi zorlu Sivasspor-Alanyaspor maçıyla açıldı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada son haftalarda büyük düşüş yaşayarak liderliği Trabzonspor'a kaptıran Sivasspor, evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u 41 puanla dördüncü durumdayken, Erol Bulut'un öğrencileri ise aynı puanla rakibini takip ediyor.

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İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Camara, Erdoğan, Fatih, Mert Hakan, Hakan, Yasin Öztekin, Fernando, Yatabare.

Alanyaspor: Marafona, Onur, Caulker, Welinton, Nsakala, Siopis, Musa, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse.

SİVASSPOR-ALANYASPOR MAÇINDAN NOTLAR

Alanyaspor ile oynadığı beş Süper Lig maçının sadece birini kazanan Sivasspor (3B 1M), tek galibiyetini Ağustos 2018'de iç sahada aldı (1-0).

Alanyaspor'un Süper Lig tarihinde en fazla berabere kaldığı iki takımdan biri Sivasspor (3; Başakşehir ile birlikte).

Süper Lig'de dört maçtır galip gelemeyen ve 10 puan kaybeden Sivasspor (2B 2M), daha önceki 10 karşılaşmanın dokuzunu kazanıp (1B) sadece iki puan bırakmıştı.

Deplasmanda üç maçtır yenilgi yüzü görmeyen Alanyaspor (2G 1B), bu sezon ilk kez dört maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

Süper Lig'in 2019/20 sezonunda en fazla kafa golü atan takım olan Alanyaspor (11), aynı zamanda Sivasspor'dan (2) daha az kafa golü yiyen tek ekip konumunda (1).

Sivasspor, bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği sekiz iç saha maçında puan kaybetmedi. Alanyaspor ise skor dezavantajına yakalandığı dört deplasmandan bir puan çıkarabildi (1B 3M).

Sivasspor'un Süper Lig'de attığı son 10 golün yedisine doğrudan katkı sağlayan Mustapha Yatabare (5 gol & 2 asist), Mayıs 2017'den bu yana Alanyaspor filelerini havalandıramıyor (dört maç).

Bu sezon Süper Lig'de dış saha maçlarında en fazla gol atan üç oyuncudan biri Papiss Cisse (6; Bogdan Stancu ve Alexander Sörloth ile birlikte).

Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca, Sivasspor'a karşı çıktığı son dört Süper Lig maçında üç asist yaptı.

Süper Lig kariyerinde Sivasspor ile oynadığı ilk maçı kazanan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, daha sonraki üç karşılaşmada galibiyet alamadı (2B 1M).