Ligde son 6 maçını da kazanarak moral bulan Aslan, galip gelirse 20 yılı aşan Kadıköy fobisini yenecek. Hedefe giden yolda en zorlu engeli aşacak olan sarı-kırmızılılar, zirve yarışında avantaj kazanacak

İnşallah Falcao ilk 11'de oynar!



Volkan DEMIR

SAMANDIRA



İnşallah Falcao ilk 11'de oynar!

1-ANKARAGÜCÜ mağlubiyeti nedeniyle haftaya sıkıntılı başlayan Fenerbahçe'de Samandıra'daki havayı pazartesi günü yapılan ziyaret değiştirdi. Başkan Ali Koç, yöneticiler Semih Özsoy ve Selahattin Baki, hocaya ve takıma birebir terapi uygulayarak maça hazırladı.

2-TEKNİK direktör Ersun Yanal, Ankaragücü maçı sonrasında, "Fenerbahçe'nin menfaatleri için ne gerekiyorsa yaparım" demişti. Ancak Başkan Koç, hocasına, "Derbiyi seninle kazanacağız" diyerek güven mesajı verdi.

3-ÜST üste VAR facialarına maruz kalan sarılacivertlilerde başkan Koç, bir basın toplantısı düzenledi, hataları anlattı. Bu toplantıdaki mesajlar camiayı bir araya getirdi.

4-FENERBAHÇE yönetimi, derbi için prim vermeme kararı aldı. Şampiyonluk dışında hiçbir ihtimal düşünülmezken, futbolcular için bu maçın anlamının paradan daha önemli olduğu vurgulandı.

5-BİR Galatasaray maçı klasiği olarak yine biletler karaborsaya düştü. Kulübün internet üzerinden satışa çıkardığı biletler saniyeler içinde tükendi.

6-ERSUN Yanal, Gustavo, Rodrigues ve Emre'nin yokluğunda kadroyla ilgili radikal kararlar almak zorundaydı. Eleştirilen Jailson'la stoperde devam etme kararı alan Yanal, sol beke ise Hasan Ali'yi monte etmeyi uygun buldu.

7-YANAL ve ekibi, Galatasaray'ın üçlü savunmayla oynama dahil tüm ihtimallerine karşı hazırlandı. Sarı-lacivertli kurmayların, "İnşallah Falcao 11 oynar" şeklinde yorumda bulunduğu belirtiliyor.

8-ANTRENÖR Volkan Demirel ve kaptan Emre Belözoğlu, sahada olamayacak. 2003'ten bu yana ilk kez F.Bahçe, Kadıköy'deki bir G.Saray maçına kalede veya kulübede Volkan olmadan çıkacak. Emre de sakatlığı nedeniyle yok.

9-YANAL, hafta içerisinde hemen hemen her futbolcusuyla özel görüşme yaptı. Özellikle takım savunması üzerinde durdu. Kaleci Altay, Jailson, Serdar ve Hasan konuştuğu öğrencilerinden bazılarıydı.

10-GALATASARAY maçı öncesinde tüm tribün gruplarının temsilcileri bir araya gelerek 90 dakika boyunca nasıl organize olacaklarını konuştular. Koreografi için de hazırlık yapıldı.

***

Mehmet ÖZCAN

FLORYA



Yönetim 40 milyon TL para ödedi!

1-GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, bir buçuk ay önceden takımını Fenerbahçe derbisine hazırlamaya başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Ocak ayındaki devre arası kampında oyuncularını, "Kadıköy'e 5'te 5 yaparak gitmeliyiz'' sözleriyle motive etmişti.

2-SÜPER Lig'de 6 maçlık galibiyet serisi ile Kadıköy hedefini tutturan sarıkırmızılılarda, "Fenerbahçe'yi de yenersek şampiyon oluruz" görüşü hakim. Tüm takım zorlu deplasmanda galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor.

3-YENİ Malatyaspor maçında sakatlanan Mario Lemina teknik heyetin tüm planlarını bozdu. Belhanda'ya ilk 11 yolu açıldı. Lemina'nın yokluğunda Seri ön liberoya çekilecek, Faslı futbolcu ise 8 numara pozisyonunda görev yapacak.

4-İYILEŞEN Marcelo Saracchi, Fenerbahçe derbisi düşünülerek Yeni Malatyaspor maçında riske edilmedi. Saracchi'nin dönüşüyle birlikte Ömer Bayram sol bekten orta sahaya geçecek. Fatih Terim, çok güvendiği iki oyuncusuyla da son idmanda görüşerek zorlu karşılaşmaya motive etmeye çalıştı.

5-TEKNİK heyet, taktik çalışmalarda Emre Akbaba- Onyekuru ve Adem Büyük-Falcao arasında gidip geldi. Haftalardır kazanan takımı bozmamak adına Emre ve Adem formaya daha yakın görünüyordu. Ancak Terim son dakikada Adem'in yerine Kolombiyalı yıldızı Falcao'da karar kıldı.

6-RAKIBININ 4 puan önünde olan Galatasaray, derbiye agresif başlayacak tarafın Fenerbahçe olacağının bilincinde. Gerideki oyun kurucular Marcao ve Seri'den basit pas hatası yapmaması ve paniklemeden sakin kalmaları istendi.

7-BAŞTA Younes Belhanda ve Adem Büyük olmak üzere tüm oyuncular kart konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıldı. Fatih Terim, derbide gerginlikten uzak durulması konusunda takımını defalarca ikaz etti.

8-STOPERLER Donk ve Marcao'ya Vedat Muriqi'in kasetleri özel olarak izletildi. Fenerbahçeli golcünün boş bırakılmaması konusunda talimat verildi.

9-GALATASARAY yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi 6 milyon Euro'yu bulan Ocak ayı maaşlarını ödedi ve futbolcuları havaya soktu.

10-FLORYA'DA son taktik çalışmasını gerçekleştiren Galatasaray, dün akşam Zincirlikuyu'daki bir otelde kampa girdi ve geri sayıma başladı.



EZELİ REKABETTE 391. BULUŞMA

FENERBAHÇE ile Galatasaray, Süper Lig'de 391. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, geride kalan 390 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı. G.Saray, Kadıköy'deki son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla aldı. İki ekip arasında ilk yarıda Türk Telekom'daki karşılaşma golsüz beraberlikle bitmişti.