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Malatyaspor’da tehlike çanları

BtcTurk sahasında Fraport TAV 'a yenilerek ateş hattından uzaklaşamadı. 70 dakika 10 kişi oynayan rakibinin Fredy ile bulduğu gole 'la karşılık veren sarısiyahlılar, 89. dakikada Podolski'yi durduramadı ve ligde üst üste 5'inci maçını da kaybetti

Giriş Tarihi: 24.2.2020 ABONE OL
Malatyaspor’da tehlike çanları
Süper Lig'in 23. haftasında düşme hattıyla arasını açmaya çalışan iki ekibin mücadelesinde BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak bir darbe daha yedi. 8'de Fredy'nin golüyle öne geçen konuk ekibe, 29'da Umut Bulut karşılık vererek skoru 1-1'e getirdi. Antalyaspor'da 31. dakikada Sinan Gümüş gördüğü ikinci sarı kartla oyundan atıldı.
Uzatmalarla birlikte yaklaşık 70 dakika 10 kişi oynayan rakibi karşısında önemli fırsatlar yakalayan Malatya ekibi, 89'da Podolski'nin golünü engelleyemeyince 2-1 mağlup oldu. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Yeni Malatya, 24 puanda kaldı. Yenilmezlik serisi 5 maça çıkan Antalyaspor ise puanını 25'e yükseltti.

KEMAL ÖZDEŞ'TEN İSTİFA SİNYALİ
Taraftarın maç sonrası istifaya davet ettiği Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş, görevi bırakabileceğinin sinyalini verdi. Doğru bir oyun oynamadıklarını kaydeden Özdeş, "Takımım başarılı olacaksa tereddüt dahi etmem. Hiçbir beklenti içine girmeden buradan ayrılırım, böyle planlıyorum. Şimdi hem yönetimle hem takımla oturup bir değerlendirme yapacağız" ifadesini kullandı.

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Son 7 haftada 1 puan toplayabilen Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile çıktığı 4, Sergen Yalçın sonrası ise 5 maçını da kaybetti.

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Malatyaspor’da tehlike çanları
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