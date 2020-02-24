Malatyaspor’da tehlike çanları

Süper Lig'in 23. haftasında düşme hattıyla arasını açmaya çalışan iki ekibin mücadelesinde BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak bir darbe daha yedi.Uzatmalarla birlikte yaklaşık 70 dakika 10 kişi oynayan rakibi karşısında önemli fırsatlar yakalayan Malatya ekibi, 89'da Podolski'nin golünü engelleyemeyince 2-1 mağlup oldu.Yenilmezlik serisi 5 maça çıkan Antalyaspor ise puanını 25'e yükseltti.Taraftarın maç sonrası istifaya davet ettiği Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş, görevi bırakabileceğinin sinyalini verdi. Doğru bir oyun oynamadıklarını kaydeden Özdeş, "Takımım başarılı olacaksa tereddüt dahi etmem. Hiçbir beklenti içine girmeden buradan ayrılırım, böyle planlıyorum. Şimdi hem yönetimle hem takımla oturup bir değerlendirme yapacağız" ifadesini kullandı.Son 7 haftada 1 puan toplayabilen Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile çıktığı 4, Sergen Yalçın sonrası ise 5 maçını da kaybetti.

MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ